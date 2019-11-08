إحالة صاحب مصنع بحوزته 7.5 طن لحوم فاسدة فى الوايلى إلى محكمة الجنح

كتب كريم صبحى

أمرت نيابة الوايلى بإحالة صاحب مصنع إلى محكمة الجنح بتهمة الغش التجارى من خلال حيازة 7.5 طن لحوم فاسدة، وغير صالحة للاستهلاك الآدمى.

بدأت القضية بتلقى اللواء نبيل سليم، مدير مباحث العاصمة، إخطارا من العميد محمد رجائى مدير إدارة شرطة التموين، مفادها ضبط مسئول مصنع لحوم، بدائرة قسم شرطة الوايلى، لحيازته (7,553) طن من إجمالي مصنعات "لحوم مفرومة - أمعاء ضأن – لحوم - شرش لبن - صويا" يشتبه فى عدم صلاحيتها لوجود تغيرات فى خواصهم الطبيعية، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.