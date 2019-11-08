سوبر كورة
Ads
الجمعة، 08 نوفمبر 2019 12:47 ص
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

إحالة صاحب مصنع بحوزته 7.5 طن لحوم فاسدة فى الوايلى إلى محكمة الجنح

الجمعة، 08 نوفمبر 2019 12:36 ص
إحالة صاحب مصنع بحوزته 7.5 طن لحوم فاسدة فى الوايلى إلى محكمة الجنح لحوم فاسدة-ارشيفية
كتب كريم صبحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أمرت نيابة الوايلى بإحالة صاحب مصنع إلى محكمة الجنح بتهمة الغش التجارى من خلال حيازة 7.5 طن لحوم فاسدة، وغير صالحة للاستهلاك الآدمى.

بدأت القضية بتلقى اللواء نبيل سليم، مدير مباحث العاصمة، إخطارا من العميد محمد رجائى مدير إدارة شرطة التموين، مفادها ضبط مسئول مصنع لحوم، بدائرة قسم شرطة الوايلى، لحيازته (7,553) طن من إجمالي مصنعات "لحوم مفرومة - أمعاء ضأن – لحوم - شرش لبن - صويا" يشتبه فى عدم صلاحيتها لوجود تغيرات فى خواصهم الطبيعية، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

 

 

 

 

 

 


الغش التجارى الوايلى مباحث التموين عقوبة حيازة لحوم غير صالحة

الغش التجارى الوايلى

مباحث التموين

عقوبة حيازة لحوم غير صالحة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
كيف دعم "حزب أردوغان" عناصر داعش ورفض أى تحقيق برلمانى حول التنظيم الإرهابى؟

كيف دعم "حزب أردوغان" عناصر داعش ورفض أى تحقيق برلمانى حول التنظيم الإرهابى؟

نص عليها قانون الطفل.. تعرف على كيفية قيد المواليد ومن له هذا الحق

نص عليها قانون الطفل.. تعرف على كيفية قيد المواليد ومن له هذا الحق

"خطة البرلمان" تعقد 20 اجتماعًا لمناقشة الحساب الختامى.. والأجور والدعم الأبرز

"خطة البرلمان" تعقد 20 اجتماعًا لمناقشة الحساب الختامى.. والأجور والدعم الأبرز

10 معلومات عن مشروع تحويل خط سكة حديد أبو قير بالإسكندرية لمترو مكهرب

10 معلومات عن مشروع تحويل خط سكة حديد أبو قير بالإسكندرية لمترو مكهرب

بدء الإغلاق الجزئى لشارع الهرم بالاتجاهين لمدة 3 أيام بسبب أعمال المترو

بدء الإغلاق الجزئى لشارع الهرم بالاتجاهين لمدة 3 أيام بسبب أعمال المترو

أخبار × 24 ساعة.. الصحة تحذر من حلوى مولد النبوى مغشوشة بالأسواق

أخبار × 24 ساعة.. الصحة تحذر من حلوى مولد النبوى مغشوشة بالأسواق

منتخب مصر يهزم ليبيريا 1 / 0 فى البروفة الأخيرة قبل مواجهتىّ كينيا وجزر القمر

منتخب مصر يهزم ليبيريا 1 / 0 فى البروفة الأخيرة قبل مواجهتىّ كينيا وجزر القمر

التأديبية العليا: تحقيق الاستاذ المتفرغ مع أعضاء هيئة التدريس بالجامعات باطل

التأديبية العليا: تحقيق الاستاذ المتفرغ مع أعضاء هيئة التدريس بالجامعات باطل

س و ج.. كيف يتعامل حسام البدرى مع الغيابات قبل مباراتىّ كينيا وجزر القمر؟

س و ج.. كيف يتعامل حسام البدرى مع الغيابات قبل مباراتىّ كينيا وجزر القمر؟

الكشف عن تميمة كأس أمم أفريقيا للشباب تحت 23 "توتال مصر 2019".. فيديو

الكشف عن تميمة كأس أمم أفريقيا للشباب تحت 23 "توتال مصر 2019".. فيديو

وليد سليمان: مستعد للتراجع عن الاعتزال.. والأهلي جاهز للتتويج ولو بالناشئين

وليد سليمان: مستعد للتراجع عن الاعتزال.. والأهلي جاهز للتتويج ولو بالناشئين

الزراعة: إصدرا تراخيص 11541 مزرعة إنتاج حيوانى.. اعرف التفاصيل

الزراعة: إصدرا تراخيص 11541 مزرعة إنتاج حيوانى.. اعرف التفاصيل

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة