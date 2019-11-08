"الزراعة" تعلن عن ارتفاع صادرات البصل والثوم لـ546 ألف طن

كشف تقرير الإدارة المركزية للحجر الزراعى بوزارة الزراعة، بشأن حركة الصادرات الزراعية، يوضح ارتفاع صادر البصل والثوم لـ546 ألف طن.



وأوضح التقرير، الذى حصل "اليوم السابع" على نسخة منه، أن البصل احتل المرتبة الثالثة بـ515 ألفًا و385 طنًا عما قبله فى التوقيت نفسه من العام الماضى بلغ 295 ألفًا، واحتلت صادرات الثوم المركز الحادى عشر بـ29 ألفًا و236 طنًا عما قبله بواقع 12 ألفًا و922 طنًا خلال الفترة من الأول من يناير وحتى 30 من شهر أكتوبر الماضى، وجارى الشحن والتصدير طبقًا للاشتراطات الجديدة.



وقال الدكتور أحمد العطار، رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعى، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إن صادرات البصل والثوم شهدت زيادة فى الصادرات عن العام الماضى بواقع 220 ألف طن، موضحًا أن جميع الشحنات المصدرة تلتزم بالاشتراطات الجديدة لمحطات ومراكز ومفارش وإعدد وتجهيز وتعبئة البصل الطازج "الناشف" للتصدير، وتطبيق جميع الاشتراطات الحجرية على شحنات البصل المصدر.



فيما أكد تقرير الحجر الزراعى، أن هناك عدة شروط لتصدير البصل، تتمثل فى الالتزام بإجراء تحليل العينات واستيفاء الاشتراطات اللازمة فى مفارش البصل، للحفاظ على المنظومة الرقابية وحماية الصادرات المصرية، وتعليمات مشددة لجميع الشركات المصدرة للبصل الطازج الالتزام بالفرز والتعبئة فى المحطات أو مراكز التعبئة المعتمدة والمؤكدة من الحجر الزراعى، مؤكدًا أن إدارة خدمة المصدرين، كلفت لجان من مفتشى الحجر الزراعى لاعتماد محطات ومراكز تعبئة البصل الطازج، وكذلك تتولى فتح سجلات للمصدرين بهذه المحطات والمركز المعتمدة.