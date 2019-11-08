سوبر كورة
Ads
الجمعة، 08 نوفمبر 2019 11:25 م
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

الاتصالات: تنظيم قمة الشركات الناشئة بالتعاون مع الجامعة الأمريكية

الجمعة، 08 نوفمبر 2019 10:00 م
الاتصالات: تنظيم قمة الشركات الناشئة بالتعاون مع الجامعة الأمريكية وزارة الاتصالات أرشيفية
كتبت هبة السيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قالت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عبر موقعها الالكترونى إن مؤسسة شركات ناشئة بلا حدود تنظم بالتعاون مع حاضنة أعمال الجامعة الأمريكية بالقاهرة، قمة شركات ناشئة بلا حدود بمقر الجامعة الأمريكية بالقاهرة. 
 
وستقوم القمة بتسليط الضوء على ثلاثة مسارات هي: التقنية للصعود وقيادة المرأة والاقتصاديات الإبداعية، وستجمع عدد من الأطراف الرئيسية الفاعلة وقادة قطاع الشركات الناشئة مع مجموعة كبيرة من رواد الأعمال ومؤسسى الشركات الناشئة فى مصر، الذين يسعون للوصول للأسواق العالمية.
 
 
 

الشركات الناشئة

الجامعة الأمريكية

حاضة اعمال

الاتصالات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
منتخب مصر يهزم مالى بهدف فى ضربة افتتاح أمم إفريقيا تحت 23 سنة .. صور

منتخب مصر يهزم مالى بهدف فى ضربة افتتاح أمم إفريقيا تحت 23 سنة .. صور

عمالقة الـ"كاش" .. تعرف على أكبر 10 شركات تمتلك سيولة نقدية فى العالم

عمالقة الـ"كاش" .. تعرف على أكبر 10 شركات تمتلك سيولة نقدية فى العالم

فيديو.. جمهور الاهلى والزمالك " إيد وحدة" فى بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة

فيديو.. جمهور الاهلى والزمالك " إيد وحدة" فى بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة

العناية الإلهية تنقذ هالة صدقى من حادث بسيارتها .. فيديو

العناية الإلهية تنقذ هالة صدقى من حادث بسيارتها .. فيديو

فاردى نجم ليستر سيتي يحصد جائزة "لاعب الشهر" فى الدوري الإنجليزي

فاردى نجم ليستر سيتي يحصد جائزة "لاعب الشهر" فى الدوري الإنجليزي

محمد صلاح: فوز ليفربول على مانشستر سيتي لا يعنى التتويج بالدوري

محمد صلاح: فوز ليفربول على مانشستر سيتي لا يعنى التتويج بالدوري

رودريجو نجم ريال مدريد "لاعب الجولة" فى دوري ابطال اوروبا

رودريجو نجم ريال مدريد "لاعب الجولة" فى دوري ابطال اوروبا

محمد رمضان بصحبة الملاكم المغربى أبو زعيتر: الصداقة بصدق المواقف

محمد رمضان بصحبة الملاكم المغربى أبو زعيتر: الصداقة بصدق المواقف

تأكيداً لليوم السابع.. الكاف يكشف أسباب فسخ التعاقد مع لاجاردير

تأكيداً لليوم السابع.. الكاف يكشف أسباب فسخ التعاقد مع لاجاردير

فيديو معلوماتى.. هذا ما يحدث بجسمك عند الإفراط فى تناول حلوى المولد

فيديو معلوماتى.. هذا ما يحدث بجسمك عند الإفراط فى تناول حلوى المولد

13 كاميرا لنقل حفل افتتاح بطولة أفريقيا تحت 23 سنة

13 كاميرا لنقل حفل افتتاح بطولة أفريقيا تحت 23 سنة

التعليم: طرق علاجية على الطلبة ضعاف القراءة من الصف الرابع حتى الثالث الإعدادى

التعليم: طرق علاجية على الطلبة ضعاف القراءة من الصف الرابع حتى الثالث الإعدادى

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة