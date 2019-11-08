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الإسكان تنتهى من تطوير 201 منطقة غير آمنة.. وجار العمل على 156 آخرين

الجمعة، 08 نوفمبر 2019 10:52 ص
الإسكان تنتهى من تطوير 201 منطقة غير آمنة.. وجار العمل على 156 آخرين مناطق عشوائية
كتب أحمد حسن

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أعلن وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن انتهاء الوزارة حتى الآن من تطوير 201 منطقة غير آمنة، وجارٍ الانتهاء من تطوير 156 منطقة أخرى، وتحتوى تلك المناطق على 221607 وحدات سكنية، كما تم الانتهاء من تطوير 52 منطقة غير مخططة، وجارٍ تطوير 18 منطقة أخرى، وتبلغ مساحة تلك المناطق 152 ألف فدان.
 
 
وأضاف وزير الإسكان، فى بيان صحفى، اليوم الجمعة، أنه تم الانتهاء من تطوير 18 سوقاً عشوائية، وجارٍ تطوير 22 سوقاً أخرى، من أجل توفير مناطق حضارية للبيع والشراء، وتشجيع حركة التجارة والاستثمار.
 
وأوضح الوزير، أن الوحدات يتم تنفيذها على أعلى مستوى يليق بأهالينا، كما أنه يتم توفير جميع المشروعات الخدمية بجانب تنفيذ الوحدات، من أجل توفير مجتمعات سكنية حضارية متكاملة الخدمات.
 
وأكد الوزير، أن وزارة الإسكان اقتحمت هذا الملف الشائك الذى عانت منه الدولة وكذا المواطنين لعقود، وذلك بإرادة ومتابعة من الرئيس عبدالفتاح السيسى، بهدف توفير حياة كريمة تليق بالمواطن المصرى.

الاسكان

المناطق العشوائية

مناطق غير امنة

اسواق عشوائية

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