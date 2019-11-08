سوبر كورة
Ads
الجمعة، 08 نوفمبر 2019 03:02 م
خالد صلاح
الرئيسية صحة وطب

اعرف أكثر مكان فى جسمك يفقد الوزن أولا.. وطرق حرق الدهون بشكل فعال

الجمعة، 08 نوفمبر 2019 01:30 م
اعرف أكثر مكان فى جسمك يفقد الوزن أولا.. وطرق حرق الدهون بشكل فعال
كتبت فاطمة خليل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
إنقاص الوزن من أكثر الأشياء التى يسعى اليها الجميع للتخلص من زيادة الوزن غير الصحي، حيث تتراكم الدهون في أجزاء مختلفة من الجسم، بعضها فى  البطن أو الفخذين أو محيط الخصر، ولكن هل تساءلت من قبل أى من أجزاء جسمك يفقد الوزن أولا..هذا ما نتعرف عليه فى السطور التالية وفقا لموقع "تايمز أوف انديا ".
 
وفقدان الوزن فى جسمك يعتمد بشكل كبير على جيناتك الوراثية، قد يكون تركيزك على فقدان الدهون في بطنك أولاً، لكن لن تستطيع أن تضمن هذا الأمر، لأن طبيعة كل جسم تختلف عن الآخر.
 
 لكن في معظم الحالات، يكون أول مكان توضع فيه الدهون هو آخر مكان تختفى الدهون منه. 
إذا اكتسبت ذراعيك الدهون مؤخرًا، فستفقد تلك الدهون أولاً من هناك بمجرد بدء التمرين واتباع نظام غذائي صحي.
 إذا كان لديك إطار جسم على شكل كمثرى ستحتفظ بنفس إطار الجسم لكن بشكل أصغر بعد انقاص الوزن، لكن تذكر أن الخلايا الدهنية لا تختفي، إذا قمت بزيادة السعرات الحرارية الخاصة بك فسوف يزداد وزنك مرة أخرى.
 
في الغالب ، فقدان الوزن هو عملية داخلية، ستفقد أولاً الدهون الدهنية التي تحيط بأعضاءك مثل الكبد والكلى ثم تبدأ في فقدان الدهون الناعمة مثل الخصر والدهون في الفخذ.
 
 فقدان الدهون من جميع أنحاء الأعضاء يجعلك أصغر حجماً وأكثر قوة.
 
وبالنسبة للنساء فإنهن يمتلكن أكبر نسبة دهون فى الوركين والأرداف والفخذين مقارنة بالرجال وعادة ما يصعب على النساء إنقاص الوزن من هذه المناطق.

طرق حرق الدهون بشكل فعال

الطريقة الأكثر فعالية لفقدان الوزن هي عن طريق تقليل السعرات الحرارية.
 يجب عليك إنشاء عجز في السعرات الحرارية عن طريق استهلاك 500 سعرة حرارية أقل كل يوم. 
بعد سبعة أيام ، ستتمكن من خسارة 500 جرام. 
تحتاج إلى البقاء نشيطًا وممارسة الرياضة يوميًا لمدة 30 إلى 60 دقيقة.
 
 

فقدان الوزن

حرق الدهون

طرق لحرق الدهون

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

فقدان الوزن لمرضى السكري من النوع 2 يقلل خطر الإصابة بأمراض القلب

الإثنين، 21 أكتوبر 2019 07:00 م

أعراض سرطان القولون أهمها فقدان الوزن ودم فى البراز

الخميس، 17 أكتوبر 2019 02:00 ص

الرجال يتفوقون على النساء فى فقدان الوزن باتباع أنظمة منخفضة السعرات

الأحد، 13 أكتوبر 2019 01:00 م

شوربة الخضار والمشروم وجبة صحية لفقدان الوزن بسرعة

الإثنين، 07 أكتوبر 2019 04:00 ص

أسباب عدم فقدان الوزن بعد اتباع رجيم الكيتو.. منهم تناول البروتين بكثرة

السبت، 05 أكتوبر 2019 01:11 م

احذر.. فقدان الوزن بدون أسباب علامة على بعض الأمراض أبرزها مشكلات الغدة

الجمعة، 27 سبتمبر 2019 06:00 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
العناية الإلهية تنقذ هالة صدقى من حادث بسيارتها .. فيديو

العناية الإلهية تنقذ هالة صدقى من حادث بسيارتها .. فيديو

فاردى نجم ليستر سيتي يحصد جائزة "لاعب الشهر" فى الدوري الإنجليزي

فاردى نجم ليستر سيتي يحصد جائزة "لاعب الشهر" فى الدوري الإنجليزي

محمد صلاح: فوز ليفربول على مانشستر سيتي لا يعنى التتويج بالدوري

محمد صلاح: فوز ليفربول على مانشستر سيتي لا يعنى التتويج بالدوري

رودريجو نجم ريال مدريد "لاعب الجولة" فى دوري ابطال اوروبا

رودريجو نجم ريال مدريد "لاعب الجولة" فى دوري ابطال اوروبا

محمد رمضان بصحبة الملاكم المغربى أبو زعيتر: الصداقة بصدق المواقف

محمد رمضان بصحبة الملاكم المغربى أبو زعيتر: الصداقة بصدق المواقف

تأكيداً لليوم السابع.. الكاف يكشف أسباب فسخ التعاقد مع لاجاردير

تأكيداً لليوم السابع.. الكاف يكشف أسباب فسخ التعاقد مع لاجاردير

فيديو معلوماتى.. هذا ما يحدث بجسمك عند الإفراط فى تناول حلوى المولد

فيديو معلوماتى.. هذا ما يحدث بجسمك عند الإفراط فى تناول حلوى المولد

13 كاميرا لنقل حفل افتتاح بطولة أفريقيا تحت 23 سنة

13 كاميرا لنقل حفل افتتاح بطولة أفريقيا تحت 23 سنة

التعليم: طرق علاجية على الطلبة ضعاف القراءة من الصف الرابع حتى الثالث الإعدادى

التعليم: طرق علاجية على الطلبة ضعاف القراءة من الصف الرابع حتى الثالث الإعدادى

من لبانة فيرجسون إلى قفاز زوف.. مقتنيات نجوم الكرة تعزف على جرس المزادات

من لبانة فيرجسون إلى قفاز زوف.. مقتنيات نجوم الكرة تعزف على جرس المزادات

الأرصاد: اليوم طقس معتدل شمالاً.. والعظمى بالقاهرة 29 درجة

الأرصاد: اليوم طقس معتدل شمالاً.. والعظمى بالقاهرة 29 درجة

"الزراعة" تعلن عن ارتفاع صادرات البصل والثوم لـ546 ألف طن

"الزراعة" تعلن عن ارتفاع صادرات البصل والثوم لـ546 ألف طن

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة