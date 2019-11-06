4 علامات مبكرة للكشف عن سرطان الرئة .. اعرفها فى شهر التوعية

كتبت فاطمة خليل

تلوث الهواء والتدخين من الأسباب الرئيسية لأمراض الرئة، وأبرزها سرطان الرئة والربو، ويتسبب سرطان الرئة في وفاة الكثيرين، كما أنه شائع أيضاً بين غير المدخنين، وفقاً لموقع "تايمز أوف إنديا".

وواحدة من المشاكل الرئيسية لسرطان الرئة هي أن هناك القليل جدا من العلامات المبكرة للكشف عن المرض في مرحلة مبكرة..هناك علامات مبكرة مختلفة للسرطان، لكنها ليست دقيقة دائماً.

4 علامات مبكرة لسرطان الرئة



-السعال لفترة طويلة



يختفي السعال المرتبط بعدوى البرد أو مشاكل التنفس خلال أسبوع، ولكن إذا استمر لفترة أطول، فمن الأفضل أن تذهب للطبيب، في معظم حالات سرطان الرئة، يستمر الورم في النمو داخل الرئتين ولا تظهر أي أعراض. يدفع الورم الممر الهوائي الرئيسي المتصل بالرئتين ويمكن أن يؤدي إلى السعال، لذلك، إذا كان السعال جافًا أو ينتج مخاطًا أو تشاهد جلطات دموية أثناء السعال، استشر طبيبك.

ضيق التنفس



إذا كنت قد بدأت فجأة تشعر بضيق التنفس أثناء المشي أو التحدث أو القيام بأي عمل طبيعي، فقد يكون ذلك علامة على الإصابة بسرطان الرئة، ويحدث هذا بشكل عام عندما ينمو حجم الورم الموجود في صدرك ويمنع مرور الهواء الضيق.

ألم العظام



إذا امتد سرطان الرئة إلى العظام، فقد يؤدي ذلك إلى ألم في ظهرك وفي مناطق أخرى من الجسم، وفى معظم الوقت يجد الناس صعوبة في التمييز بين آلام العظام والعضلات، أحد الاختلافات الرئيسية بين الاثنين هو أن ألم العظام يصبح أكثر حدة في الليل ويزيد مع الحركة.

فقدان الوزن



يرتبط فقدان الوزن غير المبرر دائمًا بسرطان الرئة أو أي نوع آخر من السرطان، حيث يفقد الشخص الوزن فجأة بسبب وجود الخلايا السرطانية في الجسم، والتي تستخدم كل الطاقة.