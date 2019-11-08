استدعاء السفير الفرنسى فى ساراييفو بسبب تصريحات لماكرون

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أكدت وزارة الخارجية الفرنسية، أنباء استدعاء الرئاسة فى البوسنة والهرسك للسفير الفرنسى فى ساراييفو جوليان روسون، بعد يوم من نشر مقابلة الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون مع مجلة "ذا إيكونوميست" والتى شبه خلالها البوسنة بـ"القنبلة الموقوتة".



وقالت المتحدثة باسم الوزارة آنييس فون دير مول - فى بيان صحفي، "أؤكد استدعاء سفيرنا فى ساراييفو اليوم إلى رئاسة البوسنة والهرسك"، حسبما أوردت صحيفة "لوفيجارو" الفرنسية على موقعها الإلكترونى اليوم الجمعة .



وخلال المقابلة التى نشرتها "ذا إيكونوميست" البريطانية أمس الخميس، صرح ماكرون بأن البوسنة والهرسك التى تواجه عودة الجهاديين أصبحت كقنبلة موقوتة يسير عدادها، بجوار كرواتيا (الدولة العضو فى الاتحاد الأوروبي)، وذلك ردًا على سؤال يتعلق بعودة "الجهاديين" الأجانب من سوريا إلى بلادهم فى أوروبا.