سوبر كورة
Ads
الجمعة، 08 نوفمبر 2019 08:37 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

استدعاء السفير الفرنسى فى ساراييفو بسبب تصريحات لماكرون

الجمعة، 08 نوفمبر 2019 07:40 م
استدعاء السفير الفرنسى فى ساراييفو بسبب تصريحات لماكرون ماكرون
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

 

أكدت وزارة الخارجية الفرنسية، أنباء استدعاء الرئاسة فى البوسنة والهرسك للسفير الفرنسى فى ساراييفو جوليان روسون، بعد يوم من نشر مقابلة الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون مع مجلة "ذا إيكونوميست" والتى شبه خلالها البوسنة بـ"القنبلة الموقوتة".


وقالت المتحدثة باسم الوزارة آنييس فون دير مول - فى بيان صحفي، "أؤكد استدعاء سفيرنا فى ساراييفو اليوم إلى رئاسة البوسنة والهرسك"، حسبما أوردت صحيفة "لوفيجارو" الفرنسية على موقعها الإلكترونى اليوم الجمعة .


وخلال المقابلة التى نشرتها "ذا إيكونوميست" البريطانية أمس الخميس، صرح ماكرون بأن البوسنة والهرسك التى تواجه عودة الجهاديين أصبحت كقنبلة موقوتة يسير عدادها، بجوار كرواتيا (الدولة العضو فى الاتحاد الأوروبي)، وذلك ردًا على سؤال يتعلق بعودة "الجهاديين" الأجانب من سوريا إلى بلادهم فى أوروبا.


فرنسا

البوسنة

ساراييفو جوليان روسون

إيمانويل ماكرون

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
عمالقة الـ"كاش" .. تعرف على أكبر 10 شركات تمتلك سيولة نقدية فى العالم

عمالقة الـ"كاش" .. تعرف على أكبر 10 شركات تمتلك سيولة نقدية فى العالم

فيديو.. جمهور الاهلى والزمالك " إيد وحدة" فى بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة

فيديو.. جمهور الاهلى والزمالك " إيد وحدة" فى بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة

العناية الإلهية تنقذ هالة صدقى من حادث بسيارتها .. فيديو

العناية الإلهية تنقذ هالة صدقى من حادث بسيارتها .. فيديو

فاردى نجم ليستر سيتي يحصد جائزة "لاعب الشهر" فى الدوري الإنجليزي

فاردى نجم ليستر سيتي يحصد جائزة "لاعب الشهر" فى الدوري الإنجليزي

محمد صلاح: فوز ليفربول على مانشستر سيتي لا يعنى التتويج بالدوري

محمد صلاح: فوز ليفربول على مانشستر سيتي لا يعنى التتويج بالدوري

رودريجو نجم ريال مدريد "لاعب الجولة" فى دوري ابطال اوروبا

رودريجو نجم ريال مدريد "لاعب الجولة" فى دوري ابطال اوروبا

محمد رمضان بصحبة الملاكم المغربى أبو زعيتر: الصداقة بصدق المواقف

محمد رمضان بصحبة الملاكم المغربى أبو زعيتر: الصداقة بصدق المواقف

تأكيداً لليوم السابع.. الكاف يكشف أسباب فسخ التعاقد مع لاجاردير

تأكيداً لليوم السابع.. الكاف يكشف أسباب فسخ التعاقد مع لاجاردير

فيديو معلوماتى.. هذا ما يحدث بجسمك عند الإفراط فى تناول حلوى المولد

فيديو معلوماتى.. هذا ما يحدث بجسمك عند الإفراط فى تناول حلوى المولد

13 كاميرا لنقل حفل افتتاح بطولة أفريقيا تحت 23 سنة

13 كاميرا لنقل حفل افتتاح بطولة أفريقيا تحت 23 سنة

التعليم: طرق علاجية على الطلبة ضعاف القراءة من الصف الرابع حتى الثالث الإعدادى

التعليم: طرق علاجية على الطلبة ضعاف القراءة من الصف الرابع حتى الثالث الإعدادى

من لبانة فيرجسون إلى قفاز زوف.. مقتنيات نجوم الكرة تعزف على جرس المزادات

من لبانة فيرجسون إلى قفاز زوف.. مقتنيات نجوم الكرة تعزف على جرس المزادات

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة