ماكرون يلتقى ميركل فى ذكرى سقوط جدار برلين..الأحد

أ.ش.أ

يلتقى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، فى العاصمة الألمانية برلين بعد غد الأحد، في الذكرى الثلاثين لسقوط جدار برلين.

وذكر مكتب الرئيس الفرنسي - في بيان أوردته قناة (يورونيوز) الأوروبية اليوم الجمعة - أن ماكرون سيعقد محادثات مع الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير، ثم مع المستشارة الألمانية قبيل المشاركة في عشاء يحضره أطراف فاعلة وشهود على سقوط جدار برلين في عام 1989.

وأضاف البيان أن الاجتماع سيكون مناسبة للتأمل في إرث 1989 ومعنى المشروع الأوروبي، فضلا عن تسليط الضوء على أهمية الثنائي الفرنسي-الألماني.