إصابة 10 فلسطينيين برصاص الاحتلال الإسرائيلى على الحدود الشرقية لقطاع غزة

كتب محمد جمال

أصيب 10 مواطنين فلسطينيين برصاص الاحتلال الإسرائيلى خلال مسيرات العودة وكسر الحصار على حدود قطاع غزة، وقال شهود عيان إن الآلاف من المتظاهرين توافدوا للمشاركة فى الجمعة الـ 82 لمسيرات العودة وكسر على طول الحدود الشرقية لقطاع غزة.



ووصل المشاركون استجابة لدعوة من الهيئة العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار التى دعت لأوسع مشاركة ممكنة فى جمعة "مستمرن".



ورفع المشاركون شعارات تؤكد على استمرار المسيرات لحين تحقيق أهدافها ، ونشر جيش الاحتلال المزيد من آلياته مقابل مخيمات العودة إضافة لعدد كبير من القناصة.



وأطلقت قوات الاحتلال الرصاص وقنابل الغاز صوب عدد من المشاركين الذين أشعلوا إطارات سيارات مقابل مخيمى العودة برفح وخان يونس.