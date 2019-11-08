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أسعار الأسماك اليوم الجمعة 8-11-2019 بسوق العبور

الجمعة، 08 نوفمبر 2019 02:25 م
أسعار الأسماك اليوم الجمعة 8-11-2019 بسوق العبور سوق السمك
كتب هانى الحوتى

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استقرت أسعار السمك اليوم الجمعة 8-11-2019، طبقا لآخر تحديث لموقع سوق العبور، حيث بلغ سعر السمك البلطى ما بين 24 – 30 جنيهاً للكيلو، بحسب النوع والحجم.
    
وتراوح سعر السمك الفيليه البلطى ما بين 30 - 90 جنيها للكيلو، وقشر البياض ما بين 50-66 جنيها، وبلغ سعر سمك القراميط شيلان من 10 - 20 جنيها، وسعر سمك الثعابين من 50 - 180 جنيها، وبلغ سعر سمك المكرونة السويسى يصل ما بين 50 – 66 جنيها للكيلو، وبلغ سعر سمك المكرونة المجمد الأكثر تداولا ما بين 19 - 25 جنيها للكيلو.
 
وبلغ سعر السبيط من 90 – 190 جنيه، وسجل سعر الكابوريا من 30 - 140 جنيها، وبلغ سعر البورى 1 من 44 - 50 جنيها، ويصل سعر سمك المرجان من 34- 44 جنيها، والبربون 1 بلغ من 44 - 50 جنيها، جمبرى جامبو 400-460 جنيها، جمبرى 1 بين 300-360 جنيها.
 

اسعار السمك

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سوق العبور

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