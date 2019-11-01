سوبر كورة
Ads
الجمعة، 01 نوفمبر 2019 09:37 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية اقتصاد وبورصة

أسعار الأسماك اليوم الجمعة 1-11-2019 بسوق العبور

الجمعة، 01 نوفمبر 2019 02:44 م
أسعار الأسماك اليوم الجمعة 1-11-2019 بسوق العبور سوق السمك
كتب هانى الحوتى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
استقرت أسعار السمك اليوم الجمعة 1-11-2019، طبقا لآخر تحديث لموقع سوق العبور، حيث بلغ سعر السمك البلطى ما بين 25 – 30 جنيهاً للكيلو، بحسب النوع والحجم.
    
وتراوح سعر السمك الفيليه البلطى ما بين 30 - 90 جنيها للكيلو، وقشر البياض ما بين 50-66 جنيها، وبلغ سعر سمك القراميط شيلان من 10 - 20 جنيها، وسعر سمك الثعابين من 50 - 170 جنيها، وبلغ سعر سمك المكرونة السويسى يصل ما بين 50 – 66 جنيها للكيلو، وبلغ سعر سمك المكرونة المجمد الأكثر تداولا ما بين 19 - 25 جنيها للكيلو.
 
وبلغ سعر السبيط من 90 – 210 جنيهات، وسجل سعر الكابوريا من 30 - 150 جنيها، وبلغ سعر البورى 1 من 40 - 48 جنيها، ويصل سعر سمك المرجان  من 30- 38 جنيها، والبربون 1 بلغ من 45 - 51 جنيها، جمبرى جامبو 400-470 جنيها، جمبرى 1 بين 300-360 جنيها.
 

اسعار السمك

اسعار السمك اليوم

سعر السمك

سوق العبور

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

أسعار السمك اليوم الجمعة 25-10-2019 بسوق العبور

الجمعة، 25 أكتوبر 2019 03:01 م

أسعار السمك اليوم الجمعة 18-10-2019 بسوق العبور

الجمعة، 18 أكتوبر 2019 02:17 م

للمرة الثانية.. "التموين" تعلن تخفيضات أسعار السمك.. طرح كيلو البورى بـ29 جنيها وسيارات متنقلة لبيع المنتجات بالميادين العامة والقرى.. وزيادة فى كميات اللحوم والدواجن 20 % بالمنافذ

السبت، 12 أكتوبر 2019 12:00 ص

أسعار السمك اليوم الجمعة 11-10-2019 بسوق العبور

الجمعة، 11 أكتوبر 2019 02:32 م

أسعار السمك اليوم الجمعة 4-10-2019 بسوق العبور

الجمعة، 04 أكتوبر 2019 02:10 م

أسعار السمك اليوم الجمعة 20-9-2019 بسوق العبور

الجمعة، 20 سبتمبر 2019 02:25 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الأرصاد الفرنسية تحذر من العاصفة "إيملى" تصل سرعتها إلى 130 كم/ساعة

الأرصاد الفرنسية تحذر من العاصفة "إيملى" تصل سرعتها إلى 130 كم/ساعة

اسما شريف منير تغلق حسابها بـ فيسبوك بعد انتقادها للشيخ الشعراوى

اسما شريف منير تغلق حسابها بـ فيسبوك بعد انتقادها للشيخ الشعراوى

"سلم على الشهداء اللى معاك".. جنازة مهيبة لشهيد الواجب فى قنا.. الآلاف يودعون جثمان رئيس مباحث قوص.. الأهالى يهتفون: "لا إله إلا الله..الشهيد حبيب الله"..ويؤكدون: كان حريصا على تطهير المركز من العناصر الإجرامية

"سلم على الشهداء اللى معاك".. جنازة مهيبة لشهيد الواجب فى قنا.. الآلاف يودعون جثمان رئيس مباحث قوص.. الأهالى يهتفون: "لا إله إلا الله..الشهيد حبيب الله"..ويؤكدون: كان حريصا على تطهير المركز من العناصر الإجرامية

فيديو.. النصر للكيماويات الوسيطة.. طاقة أمل وحياة للمنتجات الاستراتيجية بالدولة

فيديو.. النصر للكيماويات الوسيطة.. طاقة أمل وحياة للمنتجات الاستراتيجية بالدولة

تريزيجيه يحذر من خطورة محمد صلاح ويؤكد: سنواجه ليفربول من أجل الفوز

تريزيجيه يحذر من خطورة محمد صلاح ويؤكد: سنواجه ليفربول من أجل الفوز

موجز 1.. قناة السويس تحقق أعلى إيراد شهرى فى تاريخها بقيمة 515 مليون دولار

موجز 1.. قناة السويس تحقق أعلى إيراد شهرى فى تاريخها بقيمة 515 مليون دولار

بريمة 63.. قصة يوم في حياة عمال الآبار بالصحراء الغربية.. "فيديو"

بريمة 63.. قصة يوم في حياة عمال الآبار بالصحراء الغربية.. "فيديو"

على فرج يحافظ على صدارة التصنيف العالمى للاسكواش للشهر التاسع

على فرج يحافظ على صدارة التصنيف العالمى للاسكواش للشهر التاسع

شاهد فى دقيقة.. تعرف على مواصفات أسئلة امتحانات أولى ثانوى لطلاب الدمج

شاهد فى دقيقة.. تعرف على مواصفات أسئلة امتحانات أولى ثانوى لطلاب الدمج

من قلب الأهرامات.. كاتى بيرى تتغزل فى الحضارة الفرعونية فى عيد ميلادها الـ35

من قلب الأهرامات.. كاتى بيرى تتغزل فى الحضارة الفرعونية فى عيد ميلادها الـ35

طاقم تحكيم نسائى يدير مباريات كأس أمم أفريقيا تحت 23 عاماً

طاقم تحكيم نسائى يدير مباريات كأس أمم أفريقيا تحت 23 عاماً

قطع المياه عن بعض مناطق الجيزة لمدة 8 ساعات بسبب أعمال الإحلال والتجديد

قطع المياه عن بعض مناطق الجيزة لمدة 8 ساعات بسبب أعمال الإحلال والتجديد

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة