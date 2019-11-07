وكيل زراعة الشرقية يعلن بدء زراعة محصول القمح

الشرقية – إيمان مهنى

قال المهندس علاء عفيفى وكيل وزارة الزراعة بالشرقية، بدأ المزارعون فى زراعة القمح لموسم 2020، حيث تمت زراعة 3500 فدان حتى نهاية هذا الأسبوع، والذى يستمر موسم الزراعة من بداية نوفمبر حتى منتصف ديسمبر .

وأضاف وكيل وزارة الزراعة بالشرقية لـ "اليوم السابع"، أنه من المقرر أن يتم زراعة 400 ألف فدان خلال موسم 2020، وتحقيق اعلى الإنتاجية عن الموسم الماضى، ذلك من خلال توعية الفلاحين عن أساليب الزراعة الحديثة الزراعة على المصاطب، وكذلك استخدام أجود الأصناف والأسمدة الفعالة، موضحاً أن موسم 2019، تم حصاد أكثر من مليون طن أقماح، تم توريد 650 ألف طن للصوامع، بينما الباقى يقوم المزارعون بتشوينه كخزين السنوى من الدقيق لتلبية احتياجاته.

ويشار أن محافظة الشرقية من أعلى محافظات الجمهورية إنتاجا للقمح، وأنها أنجزت خطة إنشاء الصوامع المطورة للحافظ على هذا المحصول الاستراتيجى وتقليل نسب الفاقد والهدر، حيث تم تنفيذ 7 صوامع وجارى استكمال خطة تنفيذ 6 آخرين منهم صوامع صان الحجر، على مساحة 12 فدانا بعدد 18 خلية وبسعة تخزينية 5 آلاف طن لكل خلية بإجمالى 90 ألف طن بتكلفة حوالى 250 مليون جنيه والمقرر دخولها الخدمة فى ابريل 2020 مع بداية الحصاد .