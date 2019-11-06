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الزراعة: استمرار حرث التربة وتسوية بالليزر استعداد لموسم زراعات القمح

الأربعاء، 06 نوفمبر 2019 03:00 ص
الزراعة: استمرار حرث التربة وتسوية بالليزر استعداد لموسم زراعات القمح زراعات القمح
كتب عز النوبى

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أكد الدكتور سعيد حماد، رئيس جهاز تحسين الأراضى بـوزارة الزراعة، على استمرار  العمل  فى تنفيذ  الخطة السنوية لموسم الزراعات الشتوية، موضحا أنه يتم حاليا تجهيز الأرض من خلال عمليات التسوية الدقيقة للتربة باستخدام الجرارات الزراعية عالية القدرة والقصابيات الموجهة بأشعة الليزر لموسم زراعات القمح، حسب طلب المزارعين، كما تشمل الخطة تطهير الشبكات الحقلية لنظامى الرى والصرف المكشوف والترع والمساقى.

وأضاف رئيس جهاز تحسين الأراضى، فى تصريحات لـ"اليوم السابع "، أن جميع معدات جهاز تحسين الأراضى، تعمل حاليا على تنفيذ خطة تطهير المجارى المائية باستخدام الحفارات، كما يتم معالجة حالات الإطماء مما يترتب عليه سرعة حركة المياه داخل المجرى وإعطاءه التصرف المائية اللازمة، وجارة تنفيذ المستهدف .

وتابع رئيس جهاز تحسين الأراضى، أن الخطة تشمل أيضا تنفيذ عمليات التسوية الابتدائية باستخدام المعدات الثقيلة وتنفيذ عمليات التسوية النهائية باستخدام جرارات زراعية عالية القدرة معلق عليها  قصابيات هيدروليكية التسوية الدقيقة بالقصابيات الموجهة بأشعة الليزر، وتطهير المساقى والمرواى .

 


زراعات القمح

تسوية التربة

تحسين الاراضى

المجارى المائية

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