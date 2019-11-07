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هيثم أحمد زكى فى عالم الجريمة ..كيف جسد الراحل شخصية عاكف الجبلاوى بكلبش؟

الخميس، 07 نوفمبر 2019 10:55 ص
هيثم أحمد زكى فى عالم الجريمة ..كيف جسد الراحل شخصية عاكف الجبلاوى بكلبش؟ الراحل هيثم أحمد زكي فى دور عاكف الجبلاوى
كتب محمد أبو عوض

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رحل الفنان

هيثم أحمد زكى

وترك بصمة لا يمكن أن ينسها المشاهد العربى وليس المصرى فقط، حيث جسد عددا من الأعمال الدرامية التى من المستحيل نسيانها كما أشار الكتاب والنقاد، وخصوصاً في دورة الكبير بمسلسل "كلبش" والتى جسد فيها شخصية عاكف الجبلاوى، والذى تحدث عنها الراحل نفسه فى أحد التصريحات الصحفية، قائلا: "لما اتعرض عليا دور عاكف الجبلاوى فى كلبش أنا اتخضيت من الدور، والدور مكتوب حلو جدا وقولت إشمعنا".

وأضاف الراحل الفنان هيثم أحمد زكى خلال تصريحات سابقة له،: "أن الناس كانت بتحب باشا مصر جدا وكمية الشر اللى فى الشخصية كانت مخوفانى".

وتوفى الفنان هيثم أحمد زكى عن عالمنا الفنان الشاب فى الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس 7 نوفمبر ، بعد تعرضه لهبوط حاد فى الدورة الدموية، عن عمر يناهز 35 عاما.

وعانى هيثم احمد زكي كثيرا فى السنوات الماضية، بعدما تعرض لوعكة صحية، عقب وفاة والده النجم الكبير الرحل أحمد زكى، وظل حبيس غرفته لمدة عامين، ثم عاود نشاطه الفنى الواسع وقدم عدداً من الأدوار جعلته محط أنظار المنتجين فى العام الماضى.

 


هيثم احمد زكى

عاكف الجبلاوى

كلبش

وفاة هيثم زكى

هيثم أحمد زكي

هيثم احمد زكي

هيثم أحمد زكى

وفاة هيثم احمد زكي

سبب وفاة هيثم احمد زكي

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