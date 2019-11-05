تعرف على المشروعات التى افتتحها الرئيس بالإسماعيلية لتنمية السياحة الداخلية

كما تم إفتتاح مول تجارى على مساحة 7000 م2 بهدف إنشاء كيان استثمارى جديد بمدينة الإسماعيلية، والذى يأتى فى إطار توجيهات السيد الرئيس بإنشاء 100 مول تجارى بمختلف محافظات الجمهورية، بالإضافة إلى سوق السمك الجديد بطريق البلاجات الذى تم إنشاؤه بهدف إقامة سوق حضارية لتجارة الأسماك والتغلب على مشكلة المحلات العشوائية لبيع الأسماك أسوة بأسواق الأسماك العالمية والمشروع على مساحة 12350 م2 بما يعادل 3 أفدنة، ويشمل على سوق السمك بمنتصف المبنى ومطاعم ومحلات بيع وطهى ومصنع للثلج و الفوم ومصنع لفرم المخلفات وتحويلها إلى أعلاف.

كما تم افتتاح كبارى لخدمة الحركة المرورية و2 كوبرى أعلى مزلقان سكة حديد نفيشة، بالإضافة إلى عدد من كباري الدوران للخلف بطريق الإسماعيلية وتصميم وإفتتاح 3 كوبرى عائم لتيسيرعبور قناة السويس.



الإسماعيلية الجديدة



بوابة الأنفاق



كبارى الإسماعيلية



الكبارى العائمة



بحيرة الصيادين



أنفاق الإسماعيلية