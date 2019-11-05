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الثلاثاء، 05 نوفمبر 2019 03:59 م
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تعرف على المشروعات التى افتتحها الرئيس بالإسماعيلية لتنمية السياحة الداخلية

الثلاثاء، 05 نوفمبر 2019 03:44 م
تعرف على المشروعات التى افتتحها الرئيس بالإسماعيلية لتنمية السياحة الداخلية بحيرة الصيادين
الإسماعيلية – جمال حراجى

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افتتح الرئيس عبدالفتاح السيسى، عددا من المشروعات المهمة لتنمية السياحة الداخلية وخلق متنفس حضارى جديد لأبناء المدينة، حيث تم افتتاح كورنيش التمساح الجديد ويشمل طريق الجيش وهايبر ماركت ومحلات تجارية ويمتد طريق الجيش بطول 2.4 كم فى الجزء الغربى من بحيرة التمساح كمحور تبادلى لطريق البلاجات، كما يعتبر ممشى سياحيا وترفيهيا للسياحة الداخلية، بالإضافة إلى طريق خدمة بواقع 2 حارة مرورية وجزيرة وسطى وأرصفة مشاة ممشى سياحى يشمل على أعمال هاندريل ومسار درجات 6 حارة ومسارات مشاه وأكشاك خشبية وأعمدة إنارة ديكورية ومقاعد رخام.

كما تم إفتتاح مول تجارى على مساحة 7000 م2 بهدف إنشاء كيان استثمارى جديد بمدينة الإسماعيلية، والذى يأتى فى إطار توجيهات السيد الرئيس بإنشاء 100 مول تجارى بمختلف محافظات الجمهورية، بالإضافة إلى سوق السمك الجديد بطريق البلاجات الذى تم إنشاؤه بهدف إقامة سوق حضارية لتجارة الأسماك والتغلب على مشكلة المحلات العشوائية لبيع الأسماك أسوة بأسواق الأسماك العالمية والمشروع على مساحة 12350 م2 بما يعادل 3 أفدنة، ويشمل على سوق السمك بمنتصف المبنى ومطاعم ومحلات بيع وطهى ومصنع للثلج و الفوم ومصنع لفرم المخلفات وتحويلها إلى أعلاف.

كما تم افتتاح كبارى لخدمة الحركة المرورية و2 كوبرى أعلى مزلقان سكة حديد نفيشة، بالإضافة إلى عدد من كباري الدوران للخلف بطريق الإسماعيلية وتصميم وإفتتاح 3 كوبرى عائم لتيسيرعبور قناة السويس.

 

الإسماعيلية الجديدة
الإسماعيلية الجديدة

 

بوابة الأنفاق
بوابة الأنفاق

 

كبارى الإسماعيلية
كبارى الإسماعيلية

 

الكبارى العائمة
الكبارى العائمة

 

بحيرة الصيادين
بحيرة الصيادين

 

أنفاق الإسماعيلية
أنفاق الإسماعيلية

 

سوق السمك الجديد
سوق السمك الجديد

 

 


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