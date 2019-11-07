مهاجر بريطانى مسلم يهدد فرص جونسون فى الاحتفاظ بمقعده فى البرلمان

كتبت ريم عبد الحميد

قالت صحيفة "واشنطن بوست" إن رئيس الوزراء البريطانى بوريس جونسون، الذى يخوض انتخابات عامة فى ديسمبر القبل، يواجه تحديا من قبل شاب مهاجر مسلم لم يتجاوز الخامسة والعشرين عاما والذى ينافس جونسون على مقعده فى مجلس العموم، والذى يحتاجه الأخير بشدة لاستكمال مسيرته نحو إتمام خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى.

وتقول "واشنطن بوست" إن جونسون أطلق أمس، الأربعاء، الحملة الانتخابية لحزب المحافظين للانتخابات العامة، لكن يتعين على جونسون الفوز أولا بمقعده الخاص فى ظل التحدى الذى يواجهه من الشاب المهاجر المسلم الذى يمثل حزب العمال. ويمكن أن يكون سباقا متقاربا.

واوضحت الصحيفة أن جونسون يمثل ضاحية أوكسبريدج، الواقعة شمال غرب لندن، ولم يعد المقعد الآمن للمحافظين مثلما كان قبل 10 سنوات. ففى الانتخابات العامة الأخيرة التى أجريت فى عام 2017، فاز جونسون بمقعدة بفارق 5034 صوت فقط. ولو استطاع حزب العمال أن يستقطب 5% من الناخبين لصالحه، فيمكن أن يكون رئيس الحكومة فى مأزق.

ولا يحتاج المشرعون البريطانيون للعيش فى المقاطعات أو الدوائر الانتخابية التى يملونها، ولا يعش جونسون فى أوكسبريدج، على الرغم من أنه يعقد بها فعاليات بين الحين والآخ، وهو ما يجعله فى موقف ضعف بحسب ما يقوله منافسه العمالى على ميلانى الذى يخوض الحملة على أساس انه "ابن المنطقة". وقال عن فشل جونسون فى وقف مدرج ثالث فى مطار هيثرو الدولى، بعد أن تعهد بالاستلقاء أمام الجرافات، سيضر أيضا برئيس الحكومة.

وقام ميلانى بجولة بين المنازل فى حى روسليب الجنوبى، وحث الناس على عدم التصويت لجونسون. وانضم إليه أكثر من 100 من النشطاء. وقال ميلانى وهو يقرع أبواب البوت مصحوبا بكاميرات المصورين إن هذه الانتخابات تاريخية. وقد تكون المرة الأولى التى يتم فيها الإطاحة برئيس حكومة حالى. وأضاف هنا لدينا القوى لوقف جونسون.