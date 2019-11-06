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جونسون: سننجز مهمة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى فى يناير

الأربعاء، 06 نوفمبر 2019 10:58 م
جونسون: سننجز مهمة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى فى يناير بوريس جونسون
رويترز

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وعد رئيس الوزراء البريطانى بوريس جونسون اليوم الأربعاء بإخراج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى فى يناير، ووصف جونسون، أثناء حديثه فى تجمع انتخابى، الانتخابات العامة التى تجرى فى البلاد 12 ديسمبر كانون الأول بأنها الأهم فى حياة جيل كامل.

 

وقال جونسون فى التجمع الذى عُقد بمدينة برمنجهام "عظيم أن أرى هذا العدد الكبير منكم هنا... فى مستهل ما أعتقد أنها أهم انتخابات تشهدها بلادنا فى جيل".

 

وتعهد جونسون بأنه فى حالة إعادة انتخابه سيبدأ على الفور محاولة الحصول على موافقة البرلمان على اتفاق الخروج من الاتحاد الأوروبى "حتى ننجز البريكست فى يناير ونجعل حالة عدم اليقين خلفنا".


بوريس جونسون

بريطانيا

بريكست

الاتحاد الأوروبى

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