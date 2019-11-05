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زعيم حزب العمال البريطانى: نسعى لتشكيل الحكومة القادمة وليس التحالف مع أحد

الثلاثاء، 05 نوفمبر 2019 02:41 م
زعيم حزب العمال البريطانى: نسعى لتشكيل الحكومة القادمة وليس التحالف مع أحد زعيم حزب العمال البريطانى المعارض جيريمى كوربين
رويترز

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أحجم زعيم حزب العمال البريطانى المعارض جيريمى كوربين اليوم الثلاثاء عن تقديم إجابة قاطعة عما إذا كان حزبه سيوقف عملية خروج بلاده من الاتحاد الأوروبى لتشكيل ائتلاف إذا لم يتمكن أى حزب من الحصول على الأغلبية فى انتخابات تجرى فى ديسمبر.

ولدى سؤاله عما إذا كان حزب العمال سيلغى العمل بالبند 50 ليضمن تأييد الديمقراطيين الأحرار حال الانتهاء إلى برلمان معلق قال كوربين " كل ما يسعنى أن أقوله هو إننا نجرى الحملة الانتخابية للفوز بهذه الانتخابات بحكومة أغلبية لحزب العمال. لا نقوم بالحملة الانتخابية لتشكيل تحالف مع أى طرف".

 

 


بريطانيا

حزب العمال البريطانى

جيريمى كوربين

الانتخابات البريطانية

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