مقتل 6 من عناصر الشرطة الأفغانية فى انفجار غربى البلاد

أ ش أ

قٌتل 6 من عناصر الشرطة الأفغانية ، إثر انفجار قنبلة مزروعة على جانب الطريق فى إقليم "بدغيس" الواقع غربى البلاد.

وأوضح قائد شرطة إقليم بدغيس شير آقا ألوكوزاى، وفقا لقناة "طلوع" الأفغانية، اليوم الخميس، أن الانفجار وقع فى إحدى القرى بمقاطعة "مقور" عندما اصطدمت حافلة للشرطة بقنبلة مزروعة على جانب الطريق أثناء توجههم إلى منطقة "قلعة نو" بوسط الإقليم، من أجل تحصيل رواتبهم.

وأكد ألوكوزاى، أن مسلحى حركة "طالبان" قاموا بزرع هذه القنبلة.

ولم يرد أى تعليق بعد من جانب الحركة على هذا الانفجار.