طالبان تعلن مسؤوليتها عن انفجار شمال شرق أفغانستان

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أعلنت حركة طالبان مسؤوليتها عن انفجار وقع صباح اليوم فى إقليم "كابيسا" شمال شرق أفغانستان والذى أسفر عن مقتل جندى وإصابة 12 شخصا آخرين.

ونقلت وكالة أنباء (خاما برس) الأفغانية، اليوم الأربعاء، عن طالبان إن الانفجار استهدف مسؤولا أمنيا بارزا واثنين من حراسه الشخصيين.

كان مكتب شرطة الإقليم قد أكد في بيان أن الانفجار وقع في منطقة "ألاساي" إثر انفجار لغم داخل أحد الأسواق، مما أسفر عن مقتل جندي وإصابة 12 آخرين من بينهم 6 نساء وجنديان.