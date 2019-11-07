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حبس المتهمين بقتل تاجر أولاد صقر وسرقة سيارته تحت تهديد السلاح

الخميس، 07 نوفمبر 2019 11:42 ص
حبس المتهمين بقتل تاجر أولاد صقر وسرقة سيارته تحت تهديد السلاح حبس - أرشيفية
الشرقية- فتحية الديب

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قررت نيابة كفر صقر، برئاسة محمد مطر، وبإشراف المستشار أحمد خفاجى، المحامى العام لنيابات شمال الشرقية، حبس تشكيل عصابى مكون من 5 رجال وسيدة، تخصص نشاطه الإجرامى فى السرقة تحت التهديد، أربعة أيام علي ذمة التحقيقات لقيامهم بقتل تاجر من قرية تل راك مركز ولاد صقر وسرقة سيارته.

تلقى اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، إخطاراً من العميد عمرو رءوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بلاغا  من صيدلي بوصول  والده  " أحمد الحلواني" 55 سنة، تاجر إطارات سيارات مقيم تل راك، للمستشفى العام وتوفى متأثرا بإصابته بأعيرة نارية، من قبل مجهولون اعترضوا طريقه أثناء سيره بسيارته بخط " تل راك- سمعان" ولاذوا بالفرار.

وتوصلت تحريات فريق البحث الجنائي بالشرقية بالتنسيق مع فرع الأمن العام، إلي قيام تشكيل عصابي تتزعمه سيدة ويضم 5 من العناصر الإجرامية، بارتكاب الواقعة، الذين قاموا بقتل المجني عليه وسرقة سيارته، وتم ضبطهم وإحالتهم للنيابة العامة التي قررت حبسهم علي ذمة التحقيقات.

 

 

 


الشرقية

اولاد صقر

تل راك

مركز كفر صقر

سرقة

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