مصرع شاب وإصابة اثنين فى تصادم دراجتين ناريتين بالدقهلية

الدقهلية شريف الديب

لقى شاب مصرعه وأصيب اثنين آخرين فى حادث تصادم بين دراجتين ناريتين على طريق الجمالية إسكندرية الجديدة بالدقهلية .

تلقى اللواء فاضل عمار مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء السيد سلطان مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ إلى مركز شرطة الجمالية بوقوع حادث تصادم بين دراجتين ناريتين على طريق الجمالية الاسكندرية الجديدة.

وعلى الفور انتقل ضباط مباحث المركز إلى مكان البلاغ وبالفحص تبين مصرع ابراهيم عمر نبية 24 سنة من قرية ميت مرجا التابعة لمركز الجمالية، وإصابة كلا من محمود محمد مجدي 22 سنة من قرية ليسا الجمالية، واحمد محمد مصطفي ابر ناصر 18 سنة وتم تحويلها إلى مستشفي المنصورة الدولي، وتم نقل المتوفي لمشرحة مستشفي الجمالية، وجارى تحرير محضر بالواقعة وعرضه على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.