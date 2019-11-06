محافظ الدقهلية لوكيل الصحة: "راحوا فين الـ5 مليون جنيه اللى صرفناهم من أسبوع"

الدقهلية شريف الديب

تفقد الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية،مستشفى المطرية المركزي وعددا من الأقسام بالمستشفى منها غرفة التعقيم والحضانات والباطنة والغسيل الكلوي ،واستمع إلى المرضى للاطمئنان على مستوى الخدمة الطبية المقدمة، واستمع الى شكوك احدى المريضات فى قسم الباطنة من عدم وجود سرنجات وأدوية ،وأنها تقوم بشراء كل الأدوية من خارج المستشفى حتى ملاءة السرير لم تكن متوفرة.

وشدد المحافظ على الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بضرورة توفير العلاج اللازم للمرضى والمترددين ، مضيفا أنه ليس من المقبول ألا يجد المريض العلاج المطلوب واللازم لراحته، متسائلا "راحوا فين "مبلغ ال5 مليون جنيه التي تم صرفها لمديرية الصحة منذ أسبوع تقريبا حتى لا نجد ملاءة سرير.

وتفقد محافظ الدقهلية المركز التكنولوجيا، الذي أثنى على التجهيزات الموجودة فيه ، وشبابيك المواطنين وحسن سير العمل وسهولة تقديم الخدمة للمواطنين ، وتساءل عن وجود الخدمة الخاصة بالكهرباء والمياه والضرائب ، واطمئن على وجود كافة الخدمات بالمركز.

وتفقد شاروبيم عددا من الإدارات برئاسة المجلس، وفي إدارة الحسابات طلب نقل الملفات ،وحفظ البيانات على أجهزة الحاسب الآلي مضيفا ليس من المعقول أن يكون لدينا هذا المركز التكنولوجي ونرى هذا المشهد السئ للأوراق والملفات، الذي لا يليق بمكان فيه مركز تكنولوجي بهذا المستوى الراقي.

وتفقد محافظ الدقهلية ،موقع عقد مؤتمر شباب الدقهلية الأول وأبدى عدد من الملاحظات، وطلب ضرورة وضعها في الإعتبار أثناء ضمن تجهيزات الموقع بما يليق بالحدث وضيوف المحافظة.

وأوضح محافظ الدقهلية أن مؤتمر شباب الدقهلية الأول لمختلف فئات الشباب وللتوعية والتعريف بالمشروعات القومية ،التي أقامتها الدولة بمليارات الجنيهات،وفتح المجال للحوار المجتمعي بين الشباب والمسؤولين.

وتفقد شاروبيم عددا من شوارع المدينة وفي شارع المزلقان طلب من رئيس المدينة رفع كافة السيارات الموجودة بجانبي الشارع والتي تعوق حركة المرور وتسبب اختناق بالشارع .