مصرع شاب بمنشار كهربائى أثناء عمله به فى أسيوط

أسيوط - هيثم البدري

لقى شاب مصرعه متأثرًا بإصابته بجرح قطعى بالصدر من منشار كهربائى أثناء عمله به فى تقطيع الرخام بمركز القوصية بمحافظة أسيوط، وجرى نقل الجثة لمشرحة المستشفى المركزى بمركز القوصية.

كان اللواء أسعد الذكير مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط، قد تلقى إخطارًا من مأمور مركز شرطة القوصية يفيد ورود بلاغ من أهالى قرية عرب الجهمة بمصرع شاب أثناء عمله بمنشار كهربائى متأثرا بإصابته به، ونقل الجثة للمستشفى المركزى.



وعلى الفور انتقل فريق المباحث وقوة من مركز الشرطة، وتبين صحة البلاغ ومصرع الشاب "مصطفي.ع"، 20 سنة مقيم قرية عرب الجهمة بدائرة مركز القوصية، متأثرًا بإصابته بجرح قطعى فى الصدر إثر انزلاق المنشار الكهربائى .منه أثناء عمله فى تقطيع الرخام وإصابته به وتوفى فى الحال



تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وبالعرض على النيابة أمرت بالتصريح بدفن الجثة بعد استخراج بيان بحالة الوفاة وعرضه على الطبيب الشرعى واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.