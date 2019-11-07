محافظ الوادى الجديد يدشن 5 سيارات لنقل مياه الشرب

دشن اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد تجهيز 5 سيارات نقل مياه شرب جديدة وصلت إلى المحافظة حيث سعة السيارة الواحدة 30 متر مكعب لنقل المياه للمناطق النائية بالمحافظة.
قال الزملوط ، فى بيان إن هذه السيارات سوف يتم توزيعها على مراكز المحافظة بواقع 3 سيارات لمراكز الفرافره وباريس وبلاط، و2 سياره لمركز الخارجة، فضلا عن وجود 2 سياره بمركز الداخلة، وذلك للمساهمة فى توصيل مياه الشرب النقية للأهالى بالمناطق التى يتم بها أعطال وصيانه مفاجئه للخطوط .
ووجه الزملوط ، بضروره التأكد من صلاحية المياه قبل تقديمها للمواطنين، ووضع بيانات صلاحية المياه على كل سياره، وفى حال انتهت صلاحية المياه يتم استخدامها فى الزراعات بدلا من هدرها.
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