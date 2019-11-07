محافظ الدقهلية يسلم 50 منزلا فى شبراهور وطماى الزهايرة بالسنبلاوين.. صور

الدقهلية - شريف الديب

قام الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية، اليوم بتسليم 50 منزلا لـ50 أسرة بقريتى شبراهور وطماي الزهايرة مركز السنبلاوين بتكلفة 2 مليون و300 ألف جنيه مقدمة من جمعية الأورمان وصندوق تحيا مصر، ووجه بتوصيل كافة المرافق لهذه المنازل بحضور سعد الفرماوي السكرتير العام المساعد للمحافظة، والدكتورة هدي بلاط مدير عام التنمية البشرية بالمحافظة، ومحمد وائل مدير إدارة المشروعات بجمعية الأورمان بالقاهرة، وعبدالخالق عبدالعظيم مدير فرع جمعية الاورمان بالدقهلية، وخالد البهنساوي ممثلا عن صندوق تحيا مصر والمحاسب السيد صبح رئيس مركز ومدينة السنبلاوين.

وبعث محافظ الدقهلية رسالة شكر وتقدير إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي من أرض شبراهور قائد تنمية مصر الحديثة الذي يعمل ليل نهار لتقديم الخدمات لكافة الشعب المصري والذي وجه بتطوير كافة القري الأكثر احتياجا في ربوع مصر.

وقال "شاروبيم": نأمل ان نلبي كافة احتياجات مواطني الدقهلية في شتي المجالات وايدينا في أيد بعض هنبني مصر وهتكون أفضل بسواعد ابنائها وشبابها ونأمل أن تكون شبراهور قرية متميزة وتحصل على جائزة التميز الحكومى.

وأكد محافظ الدقهلية، أن كافة احتياجات القرية سيتم تلبيتها من إقامة نقطة شرطة وتوصيل المرافق وكافة الخدمات التي تحتاج اليها القرية.

وقام محافظ الدقهلية بتسليم مساعدات مالية مقدمة من جمعية الأورمان وصندوق تحيا مصر لعدد 6 عرائس بقيمة 7 الآف جنيه لكل عروسة وتسليم مشروع كشك لثلاث مواطنين بقيمة 8 الآف جنيه لكل كشك وتقديم قروض حسنة لمشروعات متناهية الصغر لـ7 مواطنين بقيمة 7 الآف جنية لكل مواطن وتسليم كراسي متحركة لـ7 مواطنين، كما تم إجراء عمليات مياه بيضاء علي العيون لـ10 مواطنين بتكلفة 50 ألف جنيه.