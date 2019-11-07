سوبر كورة
Ads
الخميس، 07 نوفمبر 2019 03:52 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ الدقهلية يسلم 50 منزلا فى شبراهور وطماى الزهايرة بالسنبلاوين.. صور

الخميس، 07 نوفمبر 2019 02:53 م
محافظ الدقهلية يسلم 50 منزلا فى شبراهور وطماى الزهايرة بالسنبلاوين.. صور المحافظ يسلم المنازل للأهالى
الدقهلية - شريف الديب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قام الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية، اليوم بتسليم 50 منزلا لـ50 أسرة بقريتى شبراهور وطماي الزهايرة مركز السنبلاوين بتكلفة 2 مليون و300 ألف جنيه مقدمة من جمعية الأورمان وصندوق تحيا مصر، ووجه بتوصيل كافة المرافق لهذه المنازل بحضور سعد الفرماوي السكرتير العام المساعد للمحافظة، والدكتورة هدي بلاط مدير عام التنمية البشرية بالمحافظة، ومحمد وائل مدير إدارة المشروعات بجمعية الأورمان بالقاهرة، وعبدالخالق عبدالعظيم مدير فرع جمعية الاورمان بالدقهلية، وخالد البهنساوي ممثلا عن صندوق تحيا مصر والمحاسب السيد صبح رئيس مركز ومدينة السنبلاوين. 

وبعث محافظ الدقهلية رسالة شكر وتقدير إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي من أرض شبراهور قائد تنمية مصر الحديثة الذي يعمل ليل نهار لتقديم الخدمات لكافة الشعب المصري والذي وجه بتطوير كافة القري الأكثر احتياجا في ربوع مصر. 
 
وقال "شاروبيم": نأمل ان نلبي كافة احتياجات مواطني الدقهلية في شتي المجالات وايدينا في أيد بعض هنبني مصر وهتكون أفضل بسواعد ابنائها وشبابها ونأمل أن تكون شبراهور قرية متميزة وتحصل على جائزة التميز الحكومى. 
 
وأكد محافظ الدقهلية، أن كافة احتياجات القرية سيتم تلبيتها من إقامة نقطة شرطة وتوصيل المرافق وكافة الخدمات التي تحتاج اليها القرية. 
 
وقام محافظ الدقهلية بتسليم مساعدات مالية مقدمة من جمعية الأورمان وصندوق تحيا مصر لعدد 6 عرائس بقيمة 7 الآف جنيه لكل عروسة وتسليم مشروع كشك لثلاث مواطنين بقيمة 8 الآف جنيه لكل كشك وتقديم قروض حسنة لمشروعات متناهية الصغر لـ7 مواطنين بقيمة 7 الآف جنية لكل مواطن وتسليم كراسي متحركة لـ7 مواطنين، كما تم إجراء عمليات مياه بيضاء علي العيون لـ10 مواطنين بتكلفة 50 ألف جنيه.
 
 
المحافظ يسلم المنازل للاهالى (1)
المحافظ يسلم المنازل للاهالى 
المحافظ يسلم المنازل للاهالى (2)
المحافظ يسلم المنازل للاهالى 
المحافظ يسلم المنازل للاهالى (3)
المحافظ يسلم المنازل للاهالى 
المحافظ يسلم المنازل للاهالى (5)
المحافظ يسلم المنازل للاهالى 
المحافظ يسلم المنازل للاهالى (6)
المحافظ يسلم المنازل للاهالى 
المحافظ يسلم المنازل للاهالى (7)
المحافظ يسلم المنازل للاهالى 
المحافظ يسلم المنازل للاهالى (8)
المحافظ يسلم المنازل للاهالى
المحافظ يسلم المنازل للاهالى (9)
المحافظ يسلم المنازل للاهالى 
المحافظ يسلم المنازل للاهالى (10)
المحافظ يسلم المنازل للاهالى 
 

الدقهلية

تسليم 50 منزل بالسنبلاوين

صندوق تحيا مصر

مركز السنبلاوين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
س و ج.. كيف يتعامل حسام البدرى مع الغيابات قبل مباراتىّ كينيا وجزر القمر؟

س و ج.. كيف يتعامل حسام البدرى مع الغيابات قبل مباراتىّ كينيا وجزر القمر؟

الكشف عن تميمة كأس أمم أفريقيا للشباب تحت 23 "توتال مصر 2019".. فيديو

الكشف عن تميمة كأس أمم أفريقيا للشباب تحت 23 "توتال مصر 2019".. فيديو

وليد سليمان: مستعد للتراجع عن الاعتزال.. والأهلي جاهز للتتويج ولو بالناشئين

وليد سليمان: مستعد للتراجع عن الاعتزال.. والأهلي جاهز للتتويج ولو بالناشئين

الزراعة: إصدرا تراخيص 11541 مزرعة إنتاج حيوانى.. اعرف التفاصيل

الزراعة: إصدرا تراخيص 11541 مزرعة إنتاج حيوانى.. اعرف التفاصيل

شوقي غريب: لاعبو المنتخب الأولمبى "هيكسروا الدنيا" لو أتيح لهم الاحتراف

شوقي غريب: لاعبو المنتخب الأولمبى "هيكسروا الدنيا" لو أتيح لهم الاحتراف

مصر تنتصر فى معركة البث على نظام تميم.. الكاف يعلن لـ"اليوم السابع" فسخ التعاقد مع شركة لاجاردير الفرنسية.. معاذ حجى: القرار جاء تنفيذاً للعدالة المصرية.. ويشكر الرئيس السيسى على استضافة أمم أفريقيا تحت 23عاماً

مصر تنتصر فى معركة البث على نظام تميم.. الكاف يعلن لـ"اليوم السابع" فسخ التعاقد مع شركة لاجاردير الفرنسية.. معاذ حجى: القرار جاء تنفيذاً للعدالة المصرية.. ويشكر الرئيس السيسى على استضافة أمم أفريقيا تحت 23عاماً

تسليم 31 "عين سطحية" لـ310 شباب لاستصلاح 9300 فدان فى 5 مناطق بالداخلة

تسليم 31 "عين سطحية" لـ310 شباب لاستصلاح 9300 فدان فى 5 مناطق بالداخلة

محمد صلاح جاهز لقيادة ليفربول ضد مانشستر سيتي بنسبة 100%

محمد صلاح جاهز لقيادة ليفربول ضد مانشستر سيتي بنسبة 100%

السجون تفرج عن 333 سجينا بموجب عفو رئاسي وشرطي

السجون تفرج عن 333 سجينا بموجب عفو رئاسي وشرطي

الكاف يعلن عبر اليوم السابع فسخ التعاقد مع لاجاردير تنفيذا للعدالة المصرية

الكاف يعلن عبر اليوم السابع فسخ التعاقد مع لاجاردير تنفيذا للعدالة المصرية

شيخ الأزهر: نثق فى حكمة الرئيس السيسي وإخلاصه فى الحفاظ على الوطن

شيخ الأزهر: نثق فى حكمة الرئيس السيسي وإخلاصه فى الحفاظ على الوطن

شيخ الأزهر: رسالة النبى محمد ملهمة للحضارات لتميزها بالآداب الإنسانية

شيخ الأزهر: رسالة النبى محمد ملهمة للحضارات لتميزها بالآداب الإنسانية

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة