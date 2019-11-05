محافظ الدقهلية يوافق على البناء فى قرية شاوه بميت غمر.. تعرف على الشروط

جاء ذلك خلال اللقاء الأسبوعي للمواطنين الذي عقده محافظ الدقهلية اليوم بحضور سعد الفرماوي السكرتير العام المساعد للمحافظة ردا على شكاوي المواطنين.

ووجه محافظ الدقهليه رئيس مركز ومدينة ميت غمر بالمعاينة علي الطبيعة لمنزل إحدى المواطنات بقرية جصفا وتحديد حجم الاضرار الناتجة عن قيام أحد الجيران بالهدم والبناء مما تسبب في حدوث تصدعات وشروخ بالمنزل عن طريق مكتب استشاري وتنفيذ الترميم بالكامل علي نفقة المتسبب في الضرر.