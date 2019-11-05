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محافظ الدقهلية يوافق على البناء فى قرية شاوه بميت غمر.. تعرف على الشروط

الثلاثاء، 05 نوفمبر 2019 03:47 م
محافظ الدقهلية يوافق على البناء فى قرية شاوه بميت غمر.. تعرف على الشروط الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية
الدقهلية شريف الديب

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قال الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية،إنه سيتم التصريح بالبناء بقرية شاوه التابعة لمركز المنصورة فور ورود موافقة هيئة العمليات بتحديد قيود الارتفاع.
 
كما أكد على أنه يعمل بكامل طاقته لتلبية احتياجات المواطنين وتخفيف العبء عنهم،وذلك ردا على شكوى إحدى المواطنات من رفض مجلس المدينة منحها رخصة بناء.
 
جاء ذلك خلال اللقاء الأسبوعي للمواطنين الذي عقده محافظ الدقهلية  اليوم بحضور  سعد الفرماوي السكرتير العام المساعد للمحافظة ردا على شكاوي المواطنين.
 
ووجه محافظ الدقهليه رئيس مركز ومدينة ميت غمر بالمعاينة علي الطبيعة لمنزل إحدى المواطنات بقرية جصفا وتحديد حجم الاضرار الناتجة عن قيام أحد الجيران بالهدم والبناء مما تسبب في حدوث تصدعات وشروخ بالمنزل عن طريق مكتب استشاري وتنفيذ الترميم بالكامل علي نفقة المتسبب في الضرر. 
 
 
 
 
 

 


الدقهليه

محافظ الدقهليه

قيود الارتفاع

قرية شاوة

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