محافظ أسيوط يقدم التهنئة للأنبا لوكاس بمناسبة عيد تجليسه بمطرانية أسيوط الجديدة

قدم اللواء جمال نورالدين محافظ أسيوط ، التهنئة للأنبا لوكاس أسقف أبنوب والفتح وأسيوط الجديدة ورئيس دير الشهيد مارمينا العجايبي "المعلق" بجبل أبنوب بمناسبة عيد تجليسه الـ 33، وذلك بمطرانية الأقباط الأرثوذوكس بمدينة أسيوط الجديدة بحضور اللواء مجدى عامر مساعد وزير الداخلية لوسط الصعيد ، واللواء أسعد الذكير مدير أمن أسيوط ، واللواء عصام غانم مدير فرع الأمن العام ،والعميد أيمن عبدالمقصود رئيس هيئة الرقابة الإدارية بأسيوط، والعميد أشرف مرسى مدير إدارة المرور بالمحافظة والدكتور عاصم قبيصى وكيل وزارة الأوقاف والمهندسة نبيلة على محمود رئيس مركز ومدينة الفتح والمهندسة جيهان أحمد عمار رئيس جهاز مدينة أسيوط الجديدة.

وعبر محافظ أسيوط عن خالص تحياته وتقديره نيابة عن جميع القيادات التنفيذية بالمحافظة للأنبا لوكاس بمناسبة الإحتفال بالذكرى الـ 33 لتجليسه على كرسى ايبارشية أبنوب والفتح وأسيوط الجديدة والذي يتم الاحتفال به سنويًا فى جو من الحب والسلام يجسد قوة العلاقات بين فئات الشعب مسلمين وأقباط، مشيدًا بدور الأنبا لوكاس في دعم مشروعات التنمية بالمحافظة والمشاركة في مبادرات "أسيوط بلا أمية" و"أسيوط بلا ثأر" ومبادرات التنمية المجتمعية.

كما وجه الأنبا لوكاس رسالة شكر وتقدير للوزير المحافظ ولجميع القيادات التي شاركت في تقديم التهنئة بتلك المناسبة داعيًا الجميع إلى التعاون لدفع عجلة البناء واستكمال مشروعات التنمية وبناء الإنسان المصري.



تهنئة القيادات للأنبا لوكاس بمناسبة عيد التجليس الـ 33



تهنئة القيادات للأنبا لوكاس بمناسبة عيد التجليس الـ 33



تهنئة القيادات للأنبا لوكاس بمناسبة عيد التجليس الـ 33



تهنئة القيادات للأنبا لوكاس بمناسبة عيد التجليس الـ 33



تهنئة القيادات للأنبا لوكاس بمناسبة عيد التجليس الـ 33



تهنئة القيادات للأنبا لوكاس بمناسبة عيد التجليس الـ 33



تهنئة القيادات للأنبا لوكاس بمناسبة عيد التجليس الـ 33