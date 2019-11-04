محافظة أسيوط تستعرض خطة مواجهة الأزمات والكوارث قبل تنفيذها 11 نوفمبر الجارى

أسيوط - هيثم البدرى

أناب اللواء جمال نورالدين محافظ أسيوط المهندس نبيل الطيبى سكرتير مساعد المحافظة لمتابعة دور القطاعات التنفيذية المشاركة فى مشروع التدريب العملى المشترك "صقر 54" لمجابهة الأزمات والكوارث بمحافظة أسيوط والذى سيجرى تنفيذه بالمحافظة فى الفترة من 11 إلى 13 نوفمبر الجارى بالتنسيق مع قوات الدفاع الشعبى وذلك فى إطار جهود المحافظة لرفع مستوى العناصر البشرية المعنية بمواجهة المخاطر المختلفة والوقوف على مدى الكفاءة الفنية للمعدات.

وذلك خلال الاجتماع التنسيقى الثانى الذى عقد بديوان عام المحافظة بمشاركة جميع الأجهزة التنفيذية والأمنية بالمحافظة واستعراض أدوار ومهام الأجهزة التنفيذية ومدى جاهزيتها للتعامل مع الازمات والكوارث.

بحضور اللواء أحمد حجازى مدير إدارة الحماية المدنية بالمحافظة والعقيد محمود صبحى المستشار العسكرى للمحافظة والمقدم عبدالله غانم نائب المستشار العسكرى ولفيف من وكلاء الوزارات ورؤساء المراكز ومديرى الإدارات المختلفة ورؤساء القطاعات ومسئولى الازمات بالمحافظة.

واستعرض السكرتير العام المساعد – خلال الاجتماع التنسيقى – موقف وخطط كل قطاع من القطاعات وإمكاناته المتاحة وتوزيع الأدوار لإدارة الأزمة وكيفية التصدى لها والحد من مخاطرها والتوظيف الجيد للإمكانات المتاحة لكل قطاع لافتًا إلى أن المحافظة استعدت للتدريب العملى وتجهيز سيناريو إدارة الأزمة والتدريب عليه مشيرًا إلى الدعم الذى يقدمه محافظ أسيوط بالتدريبات الميدانية وسيناريوهات إدارة الأزمات لدورها فى قياس سرعة التعامل مع الظروف الأمنية الطارئة فى المنشآت الحيوية وتدريب العاملين فى الإدارات المحلية على كيفية مواجهتها والتعامل معها وتقييم الخطط المختلفة ومدى كفاءتها للتصدى لأية أزمات وكوارث فضلًا عن مواجهة الأخطار الطبيعية والإرتقاء بمستوى التدريب والتخطيط واتخاذ القرارات المناسبة للحد من مخاطر الأزمة.

وتم خلال الاجتماع استعراض الدروس المستفادة من مشروع التدريب العملى الميدانى السابق "صقر 37" والذى تم تنفيذه العام السابق وشرح لأبرز نقاط القوة والضعف فى المشروع وكيفية تلافى الملاحظات فى بعض القطاعات للاستفادة منها فى التدريب الحالى والتدريبات المستقبلية.

وفى نهاية الاجتماع استعرض المستشار العسكرى للمحافظة دور كل قطاع وأهم الملاحظات ونقاط القوة فى التدريب وضرورة تلافى ملاحظات المشروعات السابقة وضرورة التنسيق مع كافة القطاعات فضلًا عن المحاضر التنسيقية مع باقى المحافظات المجاورة للاستفادة من امكاناتها فى مواجهة الأزمات والكوارث مستعرضًا أهم ملامح المشروع التدريبى "صقر 54" بالتنسيق مع قوات الدفاع الشعبى والعسكرى بمشاركة جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة وضرورة الاستغلال الجيد للامكانات المتاحة لمجابهة تلك الأزمات وحماية المنشآت والمشروعات القومية التى يتم تنفيذها.