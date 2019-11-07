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مجمع البحوث الإسلامية يوجه قافلة توعوية إلى مدن وقرى محافظة قنا

الخميس، 07 نوفمبر 2019 02:21 م
مجمع البحوث الإسلامية يوجه قافلة توعوية إلى مدن وقرى محافظة قنا قافلة توعوية
كتب لؤى على

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وجّه مجمع البحوث الإسلامية قافلة توعوية إلى محافظة قنا، ضمن خطة المجمع ‏التوعوية فى مواجهة بعض الظواهر السلبية والأفكار والمفاهيم الشاذة، حيث تضم القافلة ‏‏23 واعظًا من مختلف مناطق الوعظ ينتشرون فى مدن وقرى المحافظة، فى إطار ‏توجيهات فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر بتكثيف الجهود التوعوية ‏فى مختلف محافظات الجمهورية.‏
 
وقال الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية الدكتور نظير عيّاد، إن القافلة تستهدف تصحيح ‏المفاهيم والأفكار الخاطئة لدى بعض الناس، والتأكيد على أهمية نبذ الأسباب التي تؤدي ‏إلى إشاعة الفرقة والخلافات فى المجتمع المصرى، من خلال برامج التواصل ‏الفعّال مع جميع فئات المجتمع في المدارس والمعاهد ومراكز الشباب والجمعيات ‏والعائلات بالإضافة إلى الندوات والدروس التي تعقد بالمساجد‎.‎
 
أضاف الأمين العام أن البرنامج يستمر لمدة أسبوع، يستهدف خلاله أعضاء القافلة ‏التركيز بشكل أكبر على فئة الشباب وإجراء حوارات مباشرة معهم فى أغلب القضايا التى ‏تشغل بالهم، والاستماع إليهم والرد على استفساراتهم.‏
 

مجمع البحوث الاسلامية

قنا

الازهر الشريف

وعاظ الازهر

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