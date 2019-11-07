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الخميس، 07 نوفمبر 2019 12:31 م
خالد صلاح
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كوريا الجنوبية ترحل كوريين شماليين اثنين لتورطهما فى جرائم قتل

الخميس، 07 نوفمبر 2019 11:31 ص
كوريا الجنوبية ترحل كوريين شماليين اثنين لتورطهما فى جرائم قتل القوات الكورية الجنوبية ـ صورة أرشيفية
سول(أ ش أ)

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رحلت كوريا الجنوبية، اليوم الخميس، شخصين يحملان الجنسية الكورية الشمالية، دخلا البلاد عبر مياه بحر الشرق فى الثانى من شهر نوفمبر الجارى.

وقال وزير الدفاع الكورى الجنوبي جونج كيونج-دو، وفقا لما نقلته وكالة أنباء /يونهاب/ الكورية الجنوبية، إنه حسب التعليمات، تم إحالتهما إلى مركز التحقيق المركزى المشترك في يوم دخولهما إلى البلاد للتأكد من رغبتهما فى اللجوء، تحت قيادة الجيش الذي انتهت مهمته بتسليهما دون التدخل فى التحقيق.


وأكد وزير الدفاع الكورى علمه بأن الكوريين الشماليين الاثنين متورطان فى جرائم قتل لأكثر من 10 أشخاص فى الشمال، ومن ثم تسللا إلى الجنوب، غير أنه لا يعرف تفاصيل التحقيق المشترك.

 


كوريا الجنوبيه

كوريا الشماليه

الكوريتين

الدفاع الكوريه الجنوبيه

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