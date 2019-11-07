كوريا الجنوبية ترحل كوريين شماليين اثنين لتورطهما فى جرائم قتل

سول(أ ش أ)

رحلت كوريا الجنوبية، اليوم الخميس، شخصين يحملان الجنسية الكورية الشمالية، دخلا البلاد عبر مياه بحر الشرق فى الثانى من شهر نوفمبر الجارى.

وقال وزير الدفاع الكورى الجنوبي جونج كيونج-دو، وفقا لما نقلته وكالة أنباء /يونهاب/ الكورية الجنوبية، إنه حسب التعليمات، تم إحالتهما إلى مركز التحقيق المركزى المشترك في يوم دخولهما إلى البلاد للتأكد من رغبتهما فى اللجوء، تحت قيادة الجيش الذي انتهت مهمته بتسليهما دون التدخل فى التحقيق.



وأكد وزير الدفاع الكورى علمه بأن الكوريين الشماليين الاثنين متورطان فى جرائم قتل لأكثر من 10 أشخاص فى الشمال، ومن ثم تسللا إلى الجنوب، غير أنه لا يعرف تفاصيل التحقيق المشترك.