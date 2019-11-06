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خالد صلاح
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كوريا الجنوبية والولايات المتحدة تبحثان التعاون الاقتصادى

الأربعاء، 06 نوفمبر 2019 08:58 ص
كوريا الجنوبية والولايات المتحدة تبحثان التعاون الاقتصادى ترامب ورئيس كوريا الجنوبية
أ ش أ

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أجرت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة محادثات رفيعة المستوى بشأن سبل تعزيز التعاون الاقتصادى بين البلدين.
ونقلت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية عن وزارة الخارجية الكورية أن الدورة الرابعة للحوار الاقتصادي رفيع المستوى بين النائب الثاني لوزير الخارجية الكوري الجنوبي لي تيه-هو ووكيل وزارة الخارجية الأمريكية لشئون النمو الاقتصادي والطاقة والبيئة كيث كراش عُقدت صباح اليوم بمقر وزارة الخارجية في سول.
وقال النائب الثاني، قبل الاجتماع، إن الحوار الاقتصادي رفيع المستوى أصبح ركيزة أساسية لتعزيز الشراكة الاقتصادية الثنائية في ظل التحالف القوي بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة.
بدوره، قال كراش إن الحوار الاقتصادي رفيع المستوى يؤكد أهمية العلاقات الاقتصادية بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة، وأضاف أن كوريا الجنوبية أقوى شريك وصديق للولايات المتحدة، ومن الواضح أننا كنا معا لفترة طويلة.
وأوضح المسئول الأمريكي أن العلاقات الاقتصادية بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة لا تؤثر على التجارة والاستثمار فقط، بل تؤثر على الأمن الاقتصادي الدولي.


كوريا الجنوبية

الولايات المتحدة

التعاون الأمريكى الكورى

سول

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