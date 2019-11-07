قوات الاحتلال الإسرائيلى تعتقل 11 فلسطينيا من الضفة الغربية

رام الله(أ ش أ)

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلى، فجر اليوم الخميس،11 فلسطينيا من الضفة الغربية، بينهم شقيقان وفتى.

وذكر نادى الأسير، فى بيان، أن 4 فلسطينيين جرى اعتقالهم من محافظة (طولكرم) بينهم أسرى محررون، و3 آخرين من محافظة نابلس، و2 من مخيم عايدة في محافظة (بيت لحم) ، وفلسطينى من بلدة طمون جنوب محافظة (طوباس) وآخر من بلدة حلحول شمال محافظة (الخليل).

يشار إلى أن قوات الاحتلال داهمت فجر اليوم عدة بلدات فى محافظة رام الله والبيرة، وأخذت قياسات منزل الأسير قسام البرغوثى فى بلدة كوبر شمال غرب رام الله.

يذكر أن قوات الاحتلال اعتقلت -أمس- شابا (17 عاما) بعد إطلاق النار عليه وإصابته في القدم، كذلك اعتقلت المواطن رامى رفيق العلامى (16 عاما)، وكلاهما من بلدة بيت أمر فى الخليل.