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ضبط 3 عاطلين قتلوا عاملا وسرقوا دراجته النارية فى الشرقية

الخميس، 07 نوفمبر 2019 01:11 م
ضبط 3 عاطلين قتلوا عاملا وسرقوا دراجته النارية فى الشرقية المتهمون
كتب محمود عبد الراضى – سليم على

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تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط 3 عاطلين، لاتهامهم بقتل أحد الأشخاص وسرقة دراجته النارية فى محافظة الشرقية.

 

تلقى مركز فاقوس بالشرقية، بلاغا من الأهالى بالعثور على جثة أحد الأشخاص (مقيم بدائرة المركز) بأحد الطرق بدائرة المركز، مصاباً طلق نارى بالبطن، وبحوزته متعلقاته الشخصية مرتدياً نظارة خاصة بقيادة الدراجات النارية، وعدم العثور على الدراجة النارية التى كان يستقلها.

 

بتقنين الإجراءات تبين أن مرتكبي الواقعة ثلاثة أشخاص (سبق اتهام اثنين منهم فى 11 قضية، مقيمين بدائرة المركز)،  تم استهدافهم وضبطهم وبحوزة أحدهم (بندقية خرطوش و3 طلقات لذات العيار) بمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وقرروا بسابقة اتفاقهم على سرقة إحدى الدراجات النارية بصورة عشوائية بالإكراه بقصد بيعها، وقيامهم فى سبيل ذلك بإعداد السلاح النارى المضبوط بحوزتهم.

 

وأضافوا بقيامهم بتاريخ الواقعة بالتوجه إلى مكان حدوث الواقعة ولدى مشاهدتهم المجنى عليهم حاولا إستيقافه وأثناء محاولته الهرب بالدراجة النارية قيادته قام أحدهم بإطلاق عيار نارى تجاهه من البندقية المضبوطه بحوزتهم فأودى بحياته وإستولوا على الدراجة وهربوا، وتم بإرشادهم ضبط الدراجة النارية المستولى عليها لدى عميلهما ("سيئ النية" سبق إتهامه فى قضية "مخدرات" مقيم بدائرة المركز) تم ضبطه، تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.


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جرائم قتل

سرقة بالاكراه

وزارة الداخلية

الشرقية

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