ضبط المتهمين بقتل صاحب محل إطارات والاستيلاء على سيارته بالشرقية

كتب محمود عبد الراضى – سليم على

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط 4 متهمين بـقتل صاحب محل إطارات سيارات والاستيلاء على سيارته بمحافظة الشرقية.

تلقى مركز شرطة كفر صقر بمديرية أمن الشرقية، بلاغا من الأهالى بالعثور على جثة أحد الأشخاص (صاحب محل إطارات سيارات - مقيم بدائرة المركز) وبها إصابة بطلق نارى، وبسؤال نجله قرر أنه أثناء سير والده بسيارة ملاكى قام مجهولان يستقلان دراجة نارية بإستيقافه وإطلاق أعيرة نارية تجاهه فأوديا بحياته وإستوليا على السيارة وهربا.

على الفورتم تشكيل فريق بحث برئاسة قطاع الأمن العام ومشاركة إدارة البحث الجنائى بالشرقية، وسفرت جهوده عن تحديد مرتكبى الواقعة (6 أشخاص – من بينهم سيدة ولإثنين منهم معلومات جنائية مُسجلة، جميعهم مقيمين بدائرة المركز)، وعقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن تردد المتهمين أمكن ضبط أربعة منهم، وبمواجهتهم اعترفوا بإرتكاب الواقعة.

وأضافوا بقيامهم بإستدراج المجنى عليه ومقابلته وسرقة سيارته ومتعلقاته الشخصية كرهاً عنه، وأعدوا لذلك سلاحين ناريين "بندقية آلية، بندقية خرطوش" وبتاريخ الواقعة وحال قيامهم بإجباره على ترك السيارة وحال مقاومته لهم قام إثنين من المتهمين بإطلاق أعيرة نارية من سلاحيهما تجاهه، فأوديا بحياته وقاموا بترك جثته وسرقة السيارة وهربوا خشية إفتضاح أمرهم متوجهين لإحدى القرى بدائرة مركز شرطة السنبلاوين بالدقهلية، وإخفاء السيارة بجوار إحدى الترع والإتصال بأحد الأشخاص (سائق "توك توك" مقيم بذات الناحية) والذى قام بنزع اللوحات المعدنية الخاصة بالسيارة وإصطحابهم لقريتهم "أمكن ضبطه".

وبمواجهته أيد ما جاء بإعتراف المتهمين ، وبإرشاد المتهمين، تم ضبط (بندقية خرطوش و5 طلقات من ذات العيار - الدراجة نارية و"التوك توك" المستخدمين فى إرتكاب الواقعة والسيارة المستولى عليها)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجارى ضبط المتهمان الهاربان.