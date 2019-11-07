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ضبط هارب من سجن الفيوم فى أحداث يناير 2011 بالمعادى

الخميس، 07 نوفمبر 2019 01:41 م
ضبط هارب من سجن الفيوم فى أحداث يناير 2011 بالمعادى حملة أمنية-أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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تمكن ضباط مباحث القاهرة، برئاسة اللواء محمد منصور مدير الأمن، من القبض على هارب من سجن الفيوم أبان أحداث يناير عام 2011 فى المعادى، وحرر محضر بالواقعة. 
 
تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، أخطارا مفادة ورود معلومات للمقدم إسلام بكر رئيس وحدة مباحث قسم شرطة المعادى، مفادها أن "خ. م م"،  36 سنة، عاطل ومقيم  دائرة قسم شرطة البساتين، والهارب من سجن الفيوم العمومى خلال أحداث يناير 2011م، على ذمة القضية جنايات البساتين " مخدرات"  ، والمقضى فيها بالسجن المؤبد،  يتواجد بمنطقة سهل حشيش بمدينة الغردقة / البحر الاحمر، وتم استهدافه بمأمورية بالتنسيق مع قطاع الامن العام وأمن البحر الأحمر أسفرت عن ضبطه، جارى عرضه على النيابة العامة ومخاطبة قطاع مصلحة السجون لرفعه من قوائم الهاربين.
 
 

مباحث القاهرة

هارب من السجون المعادى

مامورية

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