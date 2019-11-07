صور.. محافظ القليوبية يشهد احتفالية الأوقاف بالمولد النبوى الشريف بمدينة بنها

القليوبية إبراهيم سالم

شهد الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق، محافظ القليوبية، احتفالية مديرية الأوقاف بالقليوبية بالمولد النبوى الشريف بمسجد ناصر بمدينة بنها، بحضور كل من فضيلة الشيخ صفوت أبو السعود وكيل وزارة الأوقاف، والدكتور عواد أحمد على السكرتير العام، واللواء خالد جمعة السكرتير العام المساعد، واللواء علاء عزمى نائب مدير أمن القليوبية، وحمدى سلامة رئيس مدينة بنها، وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية والشعبية ومشايخ الأوقاف.

بدأت الاحتفالية بآيات من الذكر الحكيم تلاها الشيخ صبحى الزغبى من مشايخ مديرية الأوقاف، ثم كلمة للشيخ صفوت أبو السعود وكيل وزارة الأوقاف، واختتم الحفل بالتواشيح والمدائح النبوية ألقاها الشيخ محمد فؤاد من إدارة أوقاف العبور.

وأكد الشيخ صفوت أبو السعود، أن احتفالنا بالمولد النبوى من الشرع حيث قال الله تعالى "قل بفضل الله وبرحمته فليفرحوا ذلك خير مما يجمعون"، مشيرا إلى أنه لولا نبينا محمد ما اهتدينا إلى الصراط المستقيم، كما أشار فى كلمته التى ألقاها أن سيدنا محمد هو رسول الإنسانية أرسله ربه رحمة للعالمين وأن رسالته رسالة عالمية لكل البشرية.

وأشار أبو السعيد ، إلى أن وطننا الغالى استهدف بالشائعات، كما أن الرسول استهدف أيضا بالشائعات وأبرزها حادث الإفك، مؤكدا أن النبى هو قدوة حسنة نهتدى به فى الظلمات، وهو المبعوث رحمة للعالمين وكان خلقه القرآن، ونقف من خلال تعاليمه فى وجه الإرهاب الأعمى وسفك دماء الأبرياء التى نهى عنها الرسول.

و قدم محافظ القليوبية، التهنئة لأهالى المحافظة وأجهزتها التنفيذية بمناسبة المولد النبوى الشريف داعياً المولى العلى القدير أن يعيد عليهم هذه المناسبة العطرة بالخير واليمن والبركات وأن يعم الرخاء والنماء أرجاء المحافظة، ومصر الغالية علينا جميعا.

وعقب انتهاء الاحتفالية تفقد محافظ القليوبية دار المناسبات الملحقة بمسجد ناصر بعد تطويرها بالمشاركة المجتمعية، ورافق المحافظ المستشار ممدوح حشيش رئيس محكمة النقض سابقا والمشرف على أعمال التطوير لدار المناسبات.



احتفالية الأوقاف بالمولد النبوى الشريف (3)



احتفالية الأوقاف بالمولد النبوى الشريف (5)



احتفالية الأوقاف بالمولد النبوى الشريف (6)