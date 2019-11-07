سوبر كورة
Ads
الخميس، 07 نوفمبر 2019 09:58 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

صور.. محافظ القليوبية يشهد احتفالية الأوقاف بالمولد النبوى الشريف بمدينة بنها

الخميس، 07 نوفمبر 2019 09:00 م
صور.. محافظ القليوبية يشهد احتفالية الأوقاف بالمولد النبوى الشريف بمدينة بنها جانب من الاحتفال
القليوبية إبراهيم سالم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

شهد الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق، محافظ القليوبية، احتفالية مديرية الأوقاف بالقليوبية بالمولد النبوى الشريف بمسجد ناصر بمدينة بنها، بحضور كل من فضيلة الشيخ صفوت أبو السعود وكيل وزارة الأوقاف، والدكتور عواد أحمد على السكرتير العام، واللواء خالد جمعة السكرتير العام المساعد، واللواء علاء عزمى نائب مدير أمن القليوبية، وحمدى سلامة رئيس مدينة بنها، وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية والشعبية ومشايخ الأوقاف.

بدأت الاحتفالية بآيات من الذكر الحكيم تلاها الشيخ صبحى الزغبى من مشايخ مديرية الأوقاف، ثم كلمة للشيخ صفوت أبو السعود وكيل وزارة الأوقاف، واختتم الحفل بالتواشيح والمدائح النبوية ألقاها الشيخ محمد فؤاد من إدارة أوقاف العبور.

وأكد الشيخ صفوت أبو السعود، أن احتفالنا بالمولد النبوى من الشرع حيث قال الله تعالى "قل بفضل الله وبرحمته فليفرحوا ذلك خير مما يجمعون"، مشيرا إلى أنه لولا نبينا محمد ما اهتدينا إلى الصراط المستقيم، كما أشار فى كلمته التى ألقاها أن سيدنا محمد هو رسول الإنسانية أرسله ربه رحمة  للعالمين وأن رسالته رسالة عالمية لكل البشرية.

وأشار أبو السعيد ، إلى أن وطننا الغالى استهدف بالشائعات، كما أن الرسول استهدف أيضا بالشائعات وأبرزها حادث الإفك، مؤكدا أن النبى هو قدوة حسنة نهتدى به فى الظلمات، وهو المبعوث رحمة للعالمين وكان خلقه القرآن، ونقف من خلال تعاليمه فى وجه الإرهاب الأعمى وسفك دماء الأبرياء التى نهى عنها الرسول.

و قدم محافظ القليوبية، التهنئة لأهالى المحافظة وأجهزتها التنفيذية بمناسبة المولد النبوى الشريف داعياً المولى العلى القدير أن يعيد عليهم هذه المناسبة العطرة بالخير واليمن والبركات وأن يعم الرخاء والنماء أرجاء المحافظة، ومصر الغالية علينا جميعا.

وعقب انتهاء الاحتفالية تفقد محافظ القليوبية دار المناسبات الملحقة بمسجد ناصر بعد تطويرها بالمشاركة المجتمعية، ورافق المحافظ المستشار ممدوح حشيش رئيس محكمة النقض سابقا والمشرف على أعمال التطوير لدار المناسبات.

 

 

احتفالية الأوقاف بالمولد النبوى الشريف (3)
احتفالية الأوقاف بالمولد النبوى الشريف (3)

 

احتفالية الأوقاف بالمولد النبوى الشريف (5)
احتفالية الأوقاف بالمولد النبوى الشريف (5)

 

احتفالية الأوقاف بالمولد النبوى الشريف (6)
احتفالية الأوقاف بالمولد النبوى الشريف (6)

 

احتفالية الأوقاف بالمولد النبوى الشريف (8)
احتفالية الأوقاف بالمولد النبوى الشريف (8)

 


اخبار القليوبية

المولد النبوى الشريف

مولد النبى

محافظ القليوبية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

احتفالا بالمولد النبوى الشريف .. توزيع علب الحلوى على أهالى الجيزة

الخميس، 07 نوفمبر 2019 07:19 م

صور.. مشاهد الاحتفال بالمولد النبوى فى الصعيد.. "التهامى" يشعل احتفالات الطرق الصوفية بالإنشاد.. المريدون: نحتفل 11 ليلة والذبائح والولائم تقدم للضيوف.. وداعية بالأوقاف: "الاحتفال شرعى لا حرج فيه"

الخميس، 07 نوفمبر 2019 05:30 م

صور.. شاهد احتفالات المدارس وقصور الثقافة جنوبي الأقصر بالمولد النبوى الشريف

الخميس، 07 نوفمبر 2019 04:37 م

حلوى المولد النبوى الشريف تزين المحلات

الخميس، 07 نوفمبر 2019 02:45 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
منتخب مصر يهزم ليبيريا 1 / 0 فى البروفة الأخيرة قبل مواجهتىّ كينيا وجزر القمر

منتخب مصر يهزم ليبيريا 1 / 0 فى البروفة الأخيرة قبل مواجهتىّ كينيا وجزر القمر

التأديبية العليا: تحقيق الاستاذ المتفرغ مع أعضاء هيئة التدريس بالجامعات باطل

التأديبية العليا: تحقيق الاستاذ المتفرغ مع أعضاء هيئة التدريس بالجامعات باطل

س و ج.. كيف يتعامل حسام البدرى مع الغيابات قبل مباراتىّ كينيا وجزر القمر؟

س و ج.. كيف يتعامل حسام البدرى مع الغيابات قبل مباراتىّ كينيا وجزر القمر؟

الكشف عن تميمة كأس أمم أفريقيا للشباب تحت 23 "توتال مصر 2019".. فيديو

الكشف عن تميمة كأس أمم أفريقيا للشباب تحت 23 "توتال مصر 2019".. فيديو

وليد سليمان: مستعد للتراجع عن الاعتزال.. والأهلي جاهز للتتويج ولو بالناشئين

وليد سليمان: مستعد للتراجع عن الاعتزال.. والأهلي جاهز للتتويج ولو بالناشئين

الزراعة: إصدرا تراخيص 11541 مزرعة إنتاج حيوانى.. اعرف التفاصيل

الزراعة: إصدرا تراخيص 11541 مزرعة إنتاج حيوانى.. اعرف التفاصيل

شوقي غريب: لاعبو المنتخب الأولمبى "هيكسروا الدنيا" لو أتيح لهم الاحتراف

شوقي غريب: لاعبو المنتخب الأولمبى "هيكسروا الدنيا" لو أتيح لهم الاحتراف

مصر تنتصر فى معركة البث على نظام تميم.. الكاف يعلن لـ"اليوم السابع" فسخ التعاقد مع شركة لاجاردير الفرنسية.. معاذ حجى: القرار جاء تنفيذاً للعدالة المصرية.. ويشكر الرئيس السيسى على استضافة أمم أفريقيا تحت 23عاماً

مصر تنتصر فى معركة البث على نظام تميم.. الكاف يعلن لـ"اليوم السابع" فسخ التعاقد مع شركة لاجاردير الفرنسية.. معاذ حجى: القرار جاء تنفيذاً للعدالة المصرية.. ويشكر الرئيس السيسى على استضافة أمم أفريقيا تحت 23عاماً

تسليم 31 "عين سطحية" لـ310 شباب لاستصلاح 9300 فدان فى 5 مناطق بالداخلة

تسليم 31 "عين سطحية" لـ310 شباب لاستصلاح 9300 فدان فى 5 مناطق بالداخلة

محمد صلاح جاهز لقيادة ليفربول ضد مانشستر سيتي بنسبة 100%

محمد صلاح جاهز لقيادة ليفربول ضد مانشستر سيتي بنسبة 100%

السجون تفرج عن 333 سجينا بموجب عفو رئاسي وشرطي

السجون تفرج عن 333 سجينا بموجب عفو رئاسي وشرطي

الكاف يعلن عبر اليوم السابع فسخ التعاقد مع لاجاردير تنفيذا للعدالة المصرية

الكاف يعلن عبر اليوم السابع فسخ التعاقد مع لاجاردير تنفيذا للعدالة المصرية

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة