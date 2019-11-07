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صور.. طلاب مدرسة هيئة قناة السويس يزورون محطة معالجة صرف صحى سرابيوم

الخميس، 07 نوفمبر 2019 11:36 ص
صور.. طلاب مدرسة هيئة قناة السويس يزورون محطة معالجة صرف صحى سرابيوم شرح لمكونات المحطة
الإسماعيلية – جمال حراجى

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قال المهندس عبد الحميد عصمت رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظات القناة، إنه في إطار التعاون المشترك بين شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظات القناة ووزارة التربية والتعليم لدعم العملية التعليمية لدى طلبة المدارس بالمراحل التعليمية المختلفة فقد قامت شركة محافظات القناة بتنظيم زيارة ميدانية لطلبة مدرسة هيئة قناة السويس لمحطة معالجة صرف صحى سرابيوم وذلك لتعريف الطلبة بمراحل معالجة مياه الصرف الصحى.

 

وبدأت الزيارة بقيام فريق العمل بالمحطة بتعريف الطلبة بمراحل معالجة الصرف الصحى بمحطة سرابيوم والتى تعتبر من أعرق محطات المعالجة التابعة للشركة وتبلغ طاقتها الفعلية  180000 متر مكعب فى اليوم بنظام المعالجة الثنائية ، والتعريف بمراحل المعالجة بطريقة جيدة وفعالة والتى تعتبر من أهم وسائل وطرق حماية البيئة المائية والأرضية من التلوث إذ توفر المعالجة العلمية الصحيحة التخلص الأمن والصحيح لهذه المياه وإعادة تدويرها بأمان داخل المنظومة البيئية للحفاظ على سلامة الإنسان وصحته ، بداية من مراحل المعالجة الابتدائية والمعالجة الثانوية ومرحلة التعقيم ومرحلة معالجة "الحمأة".

 

كما قام فريق التوعية بالشركة بتعريف الطلاب بالمجهودات التي تبذلها الدولة لاستخدام طرق المعالجة الحديثة لمعالجة مياه الصرف الصحي، بغرض إعادة استخدامها بعد المعالجة في بعض أنواع الزراعات وذلك فى إطار تعظيم الاستفادة الاقتصادية من مياه الصرف الصحى فى ظل الضوابط والاشتراطات الصحية والبيئية التى يحددها الكود المصرى .

 

1- جانب من الزيارة
1- جانب من الزيارة

 

2- طلاب مدرسة الهيئة أثناء زيارة المعمل
2- طلاب مدرسة الهيئة أثناء زيارة المعمل

 

3- الطلاب داخل لمحطة
3- الطلاب داخل لمحطة

 

4- شرح لمكونات المحطة
4- شرح لمكونات المحطة

الاسماعيليه

اخبار الاسماعيليه

شركه مياه القناه

اخبار شركة مياه القناه

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