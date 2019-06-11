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بتكلفة 3 مليار جنيه..

محافظ الإسماعيلية: الانتهاء من سحارة ترعة سرابيوم نهاية العام

الثلاثاء، 11 يونيو 2019 09:00 ص
محافظ الإسماعيلية: الانتهاء من سحارة ترعة سرابيوم نهاية العام سحارة ترعة سرابيوم
الإسماعيلية – جمال حراجى

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قال اللواء حمدى عثمان محافظ الإسماعيلية، أن مشروع سحارة ترعة سرابيوم أحد  المشروعات القومية التى تهتم بها الدولة للتخلص من مشكلة نقص المياه، والتصحر شرق قناة السويس، خاصة فى قرى الخريجين الجديدة وعلى رأسها قرية الأمل 1 و2، وقرى التقدم والأبطال.

وتشمل سحارة سرابيوم 4 بيارات ضخمة لاستقبال ودفع المياه، ويبلغ عمق البيارة الواحدة نحو 60 متراً، وقطرها الداخلى 18 متراً، مع 4 أنفاق أفقية طول النفق الواحد 420 متراً محفورة تحت القناة الجديدة، قطر النفق 4 أمتار، وعمقه 54 متراً تحت منسوب سطح الماء، وأسفل قاع القناة الجديدة بعمق 16 متراً تحسباً لأي توسعة أوتعميق مستقبلا.

 الإنتهاء نهاية العام

وأشارمحافظ الإسماعيلية، إلى أن مشروع سحارة سرابيوم يتم تنفيذه بطول 420 متراً لنقل المياه أسفل قناة السويس الجديدة، بتكلفة مالية وصلت إلى 3 مليار جنيه، ومن المنتظرالإنتهاء منة نهاية هذا العام ، لافتا إلى أن المشروع يساهم فى إحياء منطقة شرق قناة السويس، ويربط محورى التنمية بين سيناء والدلتا ووادي النيل.

سيفونات قناة السويس

وأشار المحافظ، إلى أن المشروع يعتبرإنقاذ لأراضى شرق القناة من التصحر، حيث كانت المياه التى تعبر الشرق من خلال سيفونات قناة السويس 5 متر مكعب فى الثانية تضاعفت الآن إلى 16 مترمكعب فى الثانية، وهذا يعتبر إنجاز للمشروع، ويساهم فى استصلاح 200 ألف فدان شرق القنا،ة ويستهدف نقل مليون و250 ألف متر مكعب مياه من مصرف المحسمة، للقضاء على تلوث بحيرة التمساح والحفاظ على الثروة السمكية، وفى نفس الوقت زيادة الرقعة الزراعية، وتوفير فرص العمل للشباب. 

1--سحارة-ترعة-سرابيوم
 العمل فى السحارة 

 

2--سحارة-ترعة-سرابيوم
 حفر السحارة 

 

3--سحارة-ترعة-سرابيوم
رسم تخطيطى للسحارة

 

4--سحارة-ترعة-سرابيوم
ماكينات الحفر 

 

5--سحارة-ترعة-سرابيوم
جانب من العمل 

 

6--سحارة-ترعة-سرابيوم
سحارة ترعة سرابيوم

 

7--سحارة-ترعة-سرابيوم
قطاع رأسى للبيارات

 

8--سحارة-ترعة-سرابيوم
السحارة

 

9--سحارة-ترعة-سرابيوم
سحارة ترعة سرابيوم

 


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