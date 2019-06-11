محافظ الإسماعيلية: الانتهاء من سحارة ترعة سرابيوم نهاية العام

الإسماعيلية – جمال حراجى

قال اللواء حمدى عثمان محافظ الإسماعيلية، أن مشروع سحارة ترعة سرابيوم أحد المشروعات القومية التى تهتم بها الدولة للتخلص من مشكلة نقص المياه، والتصحر شرق قناة السويس، خاصة فى قرى الخريجين الجديدة وعلى رأسها قرية الأمل 1 و2، وقرى التقدم والأبطال.

وتشمل سحارة سرابيوم 4 بيارات ضخمة لاستقبال ودفع المياه، ويبلغ عمق البيارة الواحدة نحو 60 متراً، وقطرها الداخلى 18 متراً، مع 4 أنفاق أفقية طول النفق الواحد 420 متراً محفورة تحت القناة الجديدة، قطر النفق 4 أمتار، وعمقه 54 متراً تحت منسوب سطح الماء، وأسفل قاع القناة الجديدة بعمق 16 متراً تحسباً لأي توسعة أوتعميق مستقبلا.

الإنتهاء نهاية العام

وأشارمحافظ الإسماعيلية، إلى أن مشروع سحارة سرابيوم يتم تنفيذه بطول 420 متراً لنقل المياه أسفل قناة السويس الجديدة، بتكلفة مالية وصلت إلى 3 مليار جنيه، ومن المنتظرالإنتهاء منة نهاية هذا العام ، لافتا إلى أن المشروع يساهم فى إحياء منطقة شرق قناة السويس، ويربط محورى التنمية بين سيناء والدلتا ووادي النيل.

سيفونات قناة السويس

وأشار المحافظ، إلى أن المشروع يعتبرإنقاذ لأراضى شرق القناة من التصحر، حيث كانت المياه التى تعبر الشرق من خلال سيفونات قناة السويس 5 متر مكعب فى الثانية تضاعفت الآن إلى 16 مترمكعب فى الثانية، وهذا يعتبر إنجاز للمشروع، ويساهم فى استصلاح 200 ألف فدان شرق القنا،ة ويستهدف نقل مليون و250 ألف متر مكعب مياه من مصرف المحسمة، للقضاء على تلوث بحيرة التمساح والحفاظ على الثروة السمكية، وفى نفس الوقت زيادة الرقعة الزراعية، وتوفير فرص العمل للشباب.



العمل فى السحارة



حفر السحارة



رسم تخطيطى للسحارة رسم تخطيطى للسحارة



ماكينات الحفر ماكينات الحفر



جانب من العمل جانب من العمل



سحارة ترعة سرابيوم سحارة ترعة سرابيوم



قطاع رأسى للبيارات قطاع رأسى للبيارات



السحارة