سوبر كورة
Ads
الخميس، 07 نوفمبر 2019 03:53 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

صور.. إقبال طلاب جامعة أسيوط على المشاركة بانتخابات الاتحادات الطلابية

الخميس، 07 نوفمبر 2019 02:42 م
صور.. إقبال طلاب جامعة أسيوط على المشاركة بانتخابات الاتحادات الطلابية انتخابات الاتحادات الطلابية بجامعة أسيوط
أسيوط - هيثم البدرى- ضحا صالح

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلن الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط عن انطلاق أعمال الجولة الأولى لانتخابات الاتحادات الطلابية بالجامعة للعام الجامعي 2019-2020 ، وذلك اليوم الخميس الموافق 7 نوفمبر الجاري.

وأشار رئيس جامعة أسيوط إلى أن عملية التصويت قد بدأت في التاسعة صباحا فى مناخ من الهدوء والانضباط والذي من شأنه تسهيل عملية التصويت مما ينعكس في نجاح العملية الانتخابية والتي تعد أول تجربة ديمقراطية يخوضها الطلاب فى حياتهم لاختيار من يمثلهم بنزاهة وشفافية، لافتا إلى أنه يحرص على متابعة أعمال الانتخابات عن قرب من خلال تكليف اللجنة المشرفة على الانتخابات برئاسة الدكتور شحاتة غريب شلقامى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب بمتابعة التصويت ومدى الالتزام بكافة القواعد والضوابط المنظمة للعملية الانتخابية.

وبخصوص هذا الشأن قام الدكتور شحاته غريب بتفقد أعمال انتخابات اتحادات الطلاب بكليات التجارة والهندسة والعلوم لمتابعة أعمال التصويت فى اليوم الأول وفق الجدول الزمني المعتمد من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وذلك بحضور الدكتورة مديحة حسنى عميد كلية الطب البيطري وعضو اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات ، والدكتور محمد حسين موسى المدرس بكلية الحقوق والعضو القانوني باللجنة، والأستاذ عز المنصوري مدير عام الإدارة المركزية لرعاية الشباب ، والدكتور احمد شريت مدير إدارة الاتحادات الطلابية بادارة رعاية الشباب.

وأشار الدكتور شحاتة غريب ان العملية الانتخابية قد شهدت إقبالا جيدا من الطلاب في اليوم الأول وذلك يبرهن على حرص الطلاب على المشاركة فى تلك التجربة الواقعية للممارسة السياسية ومزاولة حقهم السياسي فى التعبير عن صوتهم، مضيفاً انه من المقرر أن تشهد أعمال التصويت إقبال كثيف من الطلاب خاصة بعد انتهاء المحاضرات .

وأوضح نائب رئيس الجامعة ان جولته بلجان انتخابات كلية الهندسة تضمنت لقاءه مع الدكتور نوبى محمد حسن عميد الكلية والذي اكد ان عملية التصويت بدأت فى موعدها المحدد ووسط إقبال حاشد من الطلاب، وفى كلية التجارة التقى نائب رئيس الجامعة بالدكتور علاء عبدالحفيظ وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب وعدد من أعضاء هيئة التدريس بالكلية والذين حرصوا على متابعة أعمال التصويت منذ بدايتها ، وفى كلية العلوم التقى الدكتور شلقامى بالدكتور عبدالحميد أبو سحلى والدكتور ناجح عبدالرحمن وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب وتم إجراء حوار مع عدد من الطلاب للاستفسار عن الأسباب التي دعتهم للمشاركة وعن استعدادات الكلية للانتخابات وقد اجمع كافة الطلاب على حرصهم على المشاركة انطلاقا من رغبتهم فى ممارسة حقهم الانتخابي والتعبير عن ارائهم فى اختيار من يمثلهم وينقل مشكلاتهم ومتطلباتهم الى إدارة الجامعة، مؤكدين على ما لمسوه من إجراءات منظمة للعملية التعليمية تضمن حياديتها ونزاهتها .

 

انطلاق ماراثون انتخابات الاتحادات الطلابية للعام الجامعي ٢٠١٩٢٠٢٠بجامعة أسيوط (1)
انطلاق ماراثون انتخابات الاتحادات الطلابية للعام الجامعي ٢٠١٩٢٠٢٠بجامعة أسيوط 

 

انطلاق ماراثون انتخابات الاتحادات الطلابية للعام الجامعي ٢٠١٩٢٠٢٠بجامعة أسيوط (2)
انطلاق ماراثون انتخابات الاتحادات الطلابية للعام الجامعي ٢٠١٩٢٠٢٠بجامعة أسيوط

 

انطلاق ماراثون انتخابات الاتحادات الطلابية للعام الجامعي ٢٠١٩٢٠٢٠بجامعة أسيوط (3)
انطلاق ماراثون انتخابات الاتحادات الطلابية للعام الجامعي ٢٠١٩٢٠٢٠بجامعة أسيوط 

 

انطلاق ماراثون انتخابات الاتحادات الطلابية للعام الجامعي ٢٠١٩٢٠٢٠بجامعة أسيوط (4)
انطلاق ماراثون انتخابات الاتحادات الطلابية للعام الجامعي ٢٠١٩٢٠٢٠بجامعة أسيوط 

 

انطلاق ماراثون انتخابات الاتحادات الطلابية للعام الجامعي ٢٠١٩٢٠٢٠بجامعة أسيوط (5)
انطلاق ماراثون انتخابات الاتحادات الطلابية للعام الجامعي ٢٠١٩٢٠٢٠بجامعة أسيوط 

 

انطلاق ماراثون انتخابات الاتحادات الطلابية للعام الجامعي ٢٠١٩٢٠٢٠بجامعة أسيوط (6)
انطلاق ماراثون انتخابات الاتحادات الطلابية للعام الجامعي ٢٠١٩٢٠٢٠بجامعة أسيوط 

 

انطلاق ماراثون انتخابات الاتحادات الطلابية للعام الجامعي ٢٠١٩٢٠٢٠بجامعة أسيوط (7)
انطلاق ماراثون انتخابات الاتحادات الطلابية للعام الجامعي ٢٠١٩٢٠٢٠بجامعة أسيوط

اسيوط

جامعة اسيوط

انتخابات

الاتحادات الطلابية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
س و ج.. كيف يتعامل حسام البدرى مع الغيابات قبل مباراتىّ كينيا وجزر القمر؟

س و ج.. كيف يتعامل حسام البدرى مع الغيابات قبل مباراتىّ كينيا وجزر القمر؟

الكشف عن تميمة كأس أمم أفريقيا للشباب تحت 23 "توتال مصر 2019".. فيديو

الكشف عن تميمة كأس أمم أفريقيا للشباب تحت 23 "توتال مصر 2019".. فيديو

وليد سليمان: مستعد للتراجع عن الاعتزال.. والأهلي جاهز للتتويج ولو بالناشئين

وليد سليمان: مستعد للتراجع عن الاعتزال.. والأهلي جاهز للتتويج ولو بالناشئين

الزراعة: إصدرا تراخيص 11541 مزرعة إنتاج حيوانى.. اعرف التفاصيل

الزراعة: إصدرا تراخيص 11541 مزرعة إنتاج حيوانى.. اعرف التفاصيل

شوقي غريب: لاعبو المنتخب الأولمبى "هيكسروا الدنيا" لو أتيح لهم الاحتراف

شوقي غريب: لاعبو المنتخب الأولمبى "هيكسروا الدنيا" لو أتيح لهم الاحتراف

مصر تنتصر فى معركة البث على نظام تميم.. الكاف يعلن لـ"اليوم السابع" فسخ التعاقد مع شركة لاجاردير الفرنسية.. معاذ حجى: القرار جاء تنفيذاً للعدالة المصرية.. ويشكر الرئيس السيسى على استضافة أمم أفريقيا تحت 23عاماً

مصر تنتصر فى معركة البث على نظام تميم.. الكاف يعلن لـ"اليوم السابع" فسخ التعاقد مع شركة لاجاردير الفرنسية.. معاذ حجى: القرار جاء تنفيذاً للعدالة المصرية.. ويشكر الرئيس السيسى على استضافة أمم أفريقيا تحت 23عاماً

تسليم 31 "عين سطحية" لـ310 شباب لاستصلاح 9300 فدان فى 5 مناطق بالداخلة

تسليم 31 "عين سطحية" لـ310 شباب لاستصلاح 9300 فدان فى 5 مناطق بالداخلة

محمد صلاح جاهز لقيادة ليفربول ضد مانشستر سيتي بنسبة 100%

محمد صلاح جاهز لقيادة ليفربول ضد مانشستر سيتي بنسبة 100%

السجون تفرج عن 333 سجينا بموجب عفو رئاسي وشرطي

السجون تفرج عن 333 سجينا بموجب عفو رئاسي وشرطي

الكاف يعلن عبر اليوم السابع فسخ التعاقد مع لاجاردير تنفيذا للعدالة المصرية

الكاف يعلن عبر اليوم السابع فسخ التعاقد مع لاجاردير تنفيذا للعدالة المصرية

شيخ الأزهر: نثق فى حكمة الرئيس السيسي وإخلاصه فى الحفاظ على الوطن

شيخ الأزهر: نثق فى حكمة الرئيس السيسي وإخلاصه فى الحفاظ على الوطن

شيخ الأزهر: رسالة النبى محمد ملهمة للحضارات لتميزها بالآداب الإنسانية

شيخ الأزهر: رسالة النبى محمد ملهمة للحضارات لتميزها بالآداب الإنسانية

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة