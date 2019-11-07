صور.. إقبال طلاب جامعة أسيوط على المشاركة بانتخابات الاتحادات الطلابية

أسيوط - هيثم البدرى- ضحا صالح

أعلن الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط عن انطلاق أعمال الجولة الأولى لانتخابات الاتحادات الطلابية بالجامعة للعام الجامعي 2019-2020 ، وذلك اليوم الخميس الموافق 7 نوفمبر الجاري.

وأشار رئيس جامعة أسيوط إلى أن عملية التصويت قد بدأت في التاسعة صباحا فى مناخ من الهدوء والانضباط والذي من شأنه تسهيل عملية التصويت مما ينعكس في نجاح العملية الانتخابية والتي تعد أول تجربة ديمقراطية يخوضها الطلاب فى حياتهم لاختيار من يمثلهم بنزاهة وشفافية، لافتا إلى أنه يحرص على متابعة أعمال الانتخابات عن قرب من خلال تكليف اللجنة المشرفة على الانتخابات برئاسة الدكتور شحاتة غريب شلقامى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب بمتابعة التصويت ومدى الالتزام بكافة القواعد والضوابط المنظمة للعملية الانتخابية.

وبخصوص هذا الشأن قام الدكتور شحاته غريب بتفقد أعمال انتخابات اتحادات الطلاب بكليات التجارة والهندسة والعلوم لمتابعة أعمال التصويت فى اليوم الأول وفق الجدول الزمني المعتمد من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وذلك بحضور الدكتورة مديحة حسنى عميد كلية الطب البيطري وعضو اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات ، والدكتور محمد حسين موسى المدرس بكلية الحقوق والعضو القانوني باللجنة، والأستاذ عز المنصوري مدير عام الإدارة المركزية لرعاية الشباب ، والدكتور احمد شريت مدير إدارة الاتحادات الطلابية بادارة رعاية الشباب.

وأشار الدكتور شحاتة غريب ان العملية الانتخابية قد شهدت إقبالا جيدا من الطلاب في اليوم الأول وذلك يبرهن على حرص الطلاب على المشاركة فى تلك التجربة الواقعية للممارسة السياسية ومزاولة حقهم السياسي فى التعبير عن صوتهم، مضيفاً انه من المقرر أن تشهد أعمال التصويت إقبال كثيف من الطلاب خاصة بعد انتهاء المحاضرات .

وأوضح نائب رئيس الجامعة ان جولته بلجان انتخابات كلية الهندسة تضمنت لقاءه مع الدكتور نوبى محمد حسن عميد الكلية والذي اكد ان عملية التصويت بدأت فى موعدها المحدد ووسط إقبال حاشد من الطلاب، وفى كلية التجارة التقى نائب رئيس الجامعة بالدكتور علاء عبدالحفيظ وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب وعدد من أعضاء هيئة التدريس بالكلية والذين حرصوا على متابعة أعمال التصويت منذ بدايتها ، وفى كلية العلوم التقى الدكتور شلقامى بالدكتور عبدالحميد أبو سحلى والدكتور ناجح عبدالرحمن وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب وتم إجراء حوار مع عدد من الطلاب للاستفسار عن الأسباب التي دعتهم للمشاركة وعن استعدادات الكلية للانتخابات وقد اجمع كافة الطلاب على حرصهم على المشاركة انطلاقا من رغبتهم فى ممارسة حقهم الانتخابي والتعبير عن ارائهم فى اختيار من يمثلهم وينقل مشكلاتهم ومتطلباتهم الى إدارة الجامعة، مؤكدين على ما لمسوه من إجراءات منظمة للعملية التعليمية تضمن حياديتها ونزاهتها .



انطلاق ماراثون انتخابات الاتحادات الطلابية للعام الجامعي ٢٠١٩٢٠٢٠بجامعة أسيوط



انطلاق ماراثون انتخابات الاتحادات الطلابية للعام الجامعي ٢٠١٩٢٠٢٠بجامعة أسيوط



انطلاق ماراثون انتخابات الاتحادات الطلابية للعام الجامعي ٢٠١٩٢٠٢٠بجامعة أسيوط



انطلاق ماراثون انتخابات الاتحادات الطلابية للعام الجامعي ٢٠١٩٢٠٢٠بجامعة أسيوط



انطلاق ماراثون انتخابات الاتحادات الطلابية للعام الجامعي ٢٠١٩٢٠٢٠بجامعة أسيوط



انطلاق ماراثون انتخابات الاتحادات الطلابية للعام الجامعي ٢٠١٩٢٠٢٠بجامعة أسيوط