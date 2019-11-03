ارتفاع صادرات مصر من الفول السودانى والفراولة والثوم 2018-2019

كتب عبد الحليم سالم

كشف هانى حسين ، المدير التنفيذى للمجلس التصديرى للحاصلات الزراعية عن ارتفاع صادرات مصر من الفول السودانى ،والفراولة والثوم خلال الموسم التصديرى 2018-2019 مقارنة بالمواسم الماضية.

أشار حسين لـ"اليوم السابع" أن ارتفاع الصادرات يأتي فى إطار جهود المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، خاصة فتح أسواق جديدة أمام الصادرات المصرية ، ولا سيما فى أسيا وإفريقيا وأمريكا الجنوبية .

وأضاف أنه تم تصدير 40 ألف طن فول سودانى بقيمة 64.2 مليون دولار، وتصدير 37 ألف طن فراولة طازجة بقيمة 86.5 مليون دولار.

وأشار أنه تم تصدير 30 ألف طن ثوم، بقيمة 24.5 مليون دولار.

جدير بالذكر أن اجمالى الصادرات الزراعية للموسم التصديرى 2018-2019 ، بلغت 4.3 مليون طن ، وبلغت قيمة الصادرات للموسم الحالى 2.3 مليار دولار .