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رئيس وزراء السودانى يزور بروكسل الأحد المقبل

الخميس، 07 نوفمبر 2019 04:13 م
رئيس وزراء السودانى يزور بروكسل الأحد المقبل الدكتور عبد الله حمدوك رئيس مجلس الوزراء السودانى
أ ش أ

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يتوجه الدكتور عبد الله حمدوك رئيس مجلس الوزراء السودانى ، إلى العاصمة البلجيكية بروكسل ، يوم الأحد المقبل، على رأس وفد رفيع من الحكومة السودانية.
 
وقالت وكالة السودان للأنباء "سونا"، إن حمدوك سيحضر اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبى، استجابة لدعوة من الممثلة العليا للاتحاد الأووبى فيدريكا موغيرينى.
 
ويرافق حمدوك فى تلك الزيارة، وزير الصناعة والتجارة مدنى عباس مدنى، ووزيرة العمل والتنمية الاجتماعية لينا الشيخ عمر، ووكيل التخطيط بوزارة المالية والتخطيط الاقتصادى مكى ميرغنى عثمان.
 
وينتظرن أن يبحث رئيس وزراء السودان آفاق التعاون مع الاتحاد الأوروبى، خاصة فى ظل التغيرات التى حدثت فى السودان عقب الثورة.
 
وقالت الممثلة العليا للاتحاد الأوروبى، إن الهدف من الدعوة هو التعرف على الوضع الحالى فى السودان، وإظهار الدعم السياسى للحكومة الانتقالية، وتحديد أفضل السبل لدعم الاتحاد الأوروبى لهذه العملية السياسية والاقتصادية والاجتماعية الهامة.
 
وفى سياق أخر، أكد وزير المالية السودانى الدكتور إبراهيم البدوى ، أن لدى السودان خطة للنهضة الاقتصادية "2020- 2030"، عبر نظرة اقتصادية شاملة تُغطى العشر سنوات المقبلة، وتُمكن من تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
 
وافتتح البدوى، اليوم الخميس، جلسات منتدى "شركاء السودان الدوليين"، الذى يهدف إلى تأسيس آلية لتوحيد رؤى شركاء السودان الدوليين حول القضايا المشتركة.
 
واستعرض التحديات الاقتصادية التى تعمل الحكومة على مجابهتها، والمتمثلة فى رفع معدلات النمو، ووضع حد لارتفاع التضخم، ووضع تشريعات من شأنها تعزيز الموارد وزيادة الدخل والجهد المالى.
 
وقال، إن عمليات طباعة العملة لشراء الذهب والسلع الاستراتيجية، سترفع من معدلات التضخم، لافتا إلى أنه سيتم إيقاف هذه العملية، معربا عن شكره لتعاون الشركاء مع السودان حتى يتمكن من عبور هذه الفترة الصعبة من تاريخه، وحتى يتم تحقيق نقلة اقتصادية.
 
وأكد، ضرورة السعى إلى إزالة اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، ورفع العقوبات الاقتصادية، لافتا إلى أن ذلك سيتحقق بالتعاون مع الشركاء الدوليين.
 
وأوضح، أن السودان يتطلع إلى الوصول فى نهاية عمر الحكومة الانتقالية بعد ثلاث سنوات، إلى تغيير هيكلى واقتصاد ذى انتاجية عالية.
 

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الاتحاد الاوروبى

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