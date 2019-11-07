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رئيس مدينة إسنا يشارك في ندوة تثقيفية عن مخاطر "ختان الإناث"

الخميس، 07 نوفمبر 2019 06:05 م
رئيس مدينة إسنا يشارك في ندوة تثقيفية عن مخاطر "ختان الإناث" رئيس مدينة إسنا يشارك في ندوة تثقيفية
الأقصر – أحمد مرعى

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ترأس محمد سيد سليمان ،  رئيس مركز ومدينة إسنا، اليوم الخميس، ندوة تثقيفية عن مخاطر ختان الإناث باعتباره رئيسا للجنة الفرعية لحماية الطفل، والتي عقدت بالقاعة الكبرى بديوان مركز ومدينة إسنا، بحضور كل من الدكتور أحمد إسماعيل ممثل الإدارة الصحية بإسنا، ومحمود نجم مدير الهيئة العامة للاستعلامات بالمحافظة، والعمدة ضياء البتيتي ممثل المجتمع المدني، والشيخ شعبان ممثل الأزهر، والقس متاؤوس زخاري راعي كنيسة الأم دولاجي، وأعضاء اللجنة الفرعية لحماية الطفل بمركز إسنا وممثلي إدارة التضامن بإسنا.

وتناول اللقاء مخاطر "ختان الإناث" وما يترتب عليه من تشوهات عضوية وجسدية من الناحية الطبية، وما يسببه من عامل نفسي يؤثر على مستقبل المرأة، كما ناشد رئيس المدينة خلال كلمته أولياء الأمور من أجل القضاء التام على تلك العادة التي تمس حياة المرأة من مخاطر، وما يسببه الختان من ضرر عضوي ونفسي للفتيات وللأسرة.

وأشار محمد سيد سليمان رئيس مدينة إسنا، إلى ضرورة الإهتمام بالجانب التوعوي في مختلف الأماكن، والحرص على تنظيم وحشد كافة الجهود لعمل اللقاءات والندوات الحوارية الثقافية من أجل القضاء التام على تلك العادة، وأن تمتد إلى ربوع المركز إنطلاقاً من المدينة وصولاً إلى العزب والنجوع، بمشاركة إدارة التضامن الاجتماعي ومنظمات المجتمع المدني ورجال الدين الإسلامي والمسيحي والأطباء، وأن هذه رؤية موحدة تتسق مع رؤية الدولة في مبادرة معالي السيد رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة المصرية.

وأكد رئيس مدينة إسنا في ختام كلمته باللقاء علي أن وحدة حماية الطفل بمركز مدينة إسنا تعمل على كل ما يتعرض له الطفل سواء خطر جسدي أو نفسي، كما يتلقى المكتب أي شكاوى في هذا الإطار ويتم التعامل معها وحلها على الفور.

 


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