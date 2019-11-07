رئيس جامعة بنها يصدر حركة تعيينات جديدة.. تعرف عليها

القليوبية - إبراهيم سالم

أصدر الدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها، قرارات بتعيين وتكليف وكلاء ورؤساء أقسام جدد بعدد من كليات الجامعة وشملت القرارات تعيين الدكتورة هيام علي سليمان الأستاذ بقسم التربية الموسيقية بكلية التربية النوعية رئيسا لمجلس القسم، وتعيين الدكتور حمدى أحمد حسانين الأستاذ بقسم طب وجراحة العيون بكلية الطب البشري رئيسا لمجلس القسم.

كما شملت القرارات التى أصدرها رئيس الجامعة، قيام الدكتور شريف حسين حسني الأستاذ المساعد بقسم التصميم الداخلي والأثاث بكلية الفنون التطبيقية بأعمال وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وقيام الدكتور أسامة علي السيد الأستاذ المساعد بقسم التصميم الصناعي بكلية الفنون التطبيقية بأعمال وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث.

كما تضمنت القرارات، قيام الدكتورة غادة محمد فتحى الأستاذ المساعد بقسم التصميم الداخلي والأثاث بكلية الفنون التطبيقية بأعمال رئيس مجلس القسم، وقيام الدكتورة مني إبراهيم عبد الرحيم الأستاذ المساعد بقسم الإعلان والطباعة والنشر بكلية الفنون التطبيقية بأعمال رئيس مجلس القسم، وتكليف الدكتور محمد بسيونى المدرس بقسم الأراضى بكلية الزراعة بمشتهر مديرا لوحدة المعامل والأجهزة العلمية بالجامعة.