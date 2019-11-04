بالأسماء .. رئيس جامعة بنها يعلن تعيين 8 مديرين عموم جدد

القليوبية - إبراهيم سالم

أعلن الدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها، أن وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، أصدرت قرارات بتعيين 8 مديرين عموم جدد بجامعة بنها.

وتابع رئيس جامعة بنها، أن القرارات شملت تعيين رمضان على موسى مدير عام الحسابات والموازنة، وتعيين رأفت عبد العزيز مدير عام الدراسات العليا والبحوث، وتعيين نرمين يحيى عبد الرحمن مدير عام الشئون الإدارية، وتعيين أحمد رجب عفيفى مدير عام العلاقات العلمية والثقافية.

وشملت القرارات تعيين مجدى على لاشين مدير عام أعضاء هيئة التدريس، وتعيين وائل فؤاد مدير عام أمانة مجالس الجامعة، وتعيين منال فاروق توفيق مدير عام الشئون الهندسية، وتعيين مصطفى عبد الرحمن أبو الدهب أمينا لكلية التجارة بدرجة مدير عام.