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رئيس جامعة أسوان: إنشاء المكتبة الكورية بالجامعة لتبادل الخبرات بين الجانبين

الخميس، 07 نوفمبر 2019 03:00 ص
رئيس جامعة أسوان: إنشاء المكتبة الكورية بالجامعة لتبادل الخبرات بين الجانبين
أسوان - صلاح المسن - عبد الله صلاح

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تهتم جامعة أسوان بقطاع المكتبات والبنية التحتية للبحث العلمى وتشجيع أعضاء هيئة التدريس على النشر العلمى فى المجلات العلمية المتخصصة والمصنفة، وأيضا عقد ورش عمل ومؤتمرات مختلفة فى كافة المجالات العلمية.

وتم دعم جميع المكتبات فى كليات جامعة أسوان بشكل مستمر علاوة على تفعيل المكتبة الرقمية والتعاون المتواصل مع بنك المعرفة المصرى، حيث تم انشاء حساب لكل عضو فى هيئة التدريس بالجامعة وطلاب الدراسات العليا حتى يتمكنوا من الوصول إلى كافة المراجع وامهات الكتب، وهناك مقترح بإنشاء مكتبة مركزية فى مقر الجامعة.

المكتبة الكورية بجامعة أسوان
المكتبة الكورية بجامعة أسوان

وشهدت جامعة أسوان منذ أيام قليلة تدشين مكتبة ركن كوريا التى تم تمويلها بمعرفة المركز الثقافى الكورى بالقاهرة وتضم المكتبة الكورية فى كلية الألسن بمقر الجامعة فى مدينة أسوان الجديدة العديد من الكتب والأفلام السينمائية والتسجيلية بجانب الآلات الموسيقية والأزياء التقليدية وأوانى الفخار التى تعبر عن الثقافة والتراث الكورى عبر العصور المختلفة.

 وصرح الدكتور أحمد غلاب رئيس جامعة أسوان أن مكتبة الركن الكورى تهدف إلى نشر اللغة والثقافة الكورية وتبادل الخبرات بين الجانبين، متوجها بالشكر إلى السفارة الكورية بالقاهرة على تعاونها المتواصل والمستمر مع جامعة أسوان والتى تضم قسما متميزا لتعليم اللغة الكورية بكلية الألسن بجامعة أسوان، حيث يشهد هذا القسم العديد من الفعاليات والانشطة التعليمية والثقافية على مدار العام.

مكتبة كلية الآداب
مكتبة كلية الآداب

 فى نفس السياق يؤكد الدكتور مصطفى إبراهيم المطعنى مدرس لغة بكلية الآداب بجامعة أسوان والمشرف على مكتبة كلية الآداب بجامعة أسوان لـ"اليوم السابع" تم تطوير مكتبة كلية الآداب بجامعة أسوان، حيث تولى الجامعة مجهودا كبيراً فى دعم المكتبة بكافة الكتب والدوريات العلمية، مشيراً إلى أن المكتبة تشهد إقبالاً كبيراً من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والباحثين وتشهد معدلات تردد كبيرة منهم.

الدكتور مصطفى إبراهيم المطعنى
الدكتور مصطفى إبراهيم المطعنى

وأضاف الدكتور مصطفى إبراهيم المطعنى أنه انطلاقا من مبادرة الرئيس السيسى لرعاية ذوى الاحتياجات الخاصة قامت جامعة أسوان بتفعيل قسم بمكتبة كلية الآداب لمساعدة الطلاب من ذوى الاحتياجات الخاصة وهو قسم ( مكتبة المواد السمعية والبصرية ) وهو القسم الوحيد من نوعه بمكتبات جامعات الصعيد.

 وأضاف الدكتور مصطفى إبراهيم المطعنى بأن المكتبة تضم العديد من الأقسام وكل قسم فى المكتبة يحتوى على الفروع والتشعبات العلمية المختلفة، مشيراً إلى الى أن الأقسام الموجودة بمكتبة كلية الآداب بجامعة أسوان هى قسم علم اللغة العام وقسم المعاجم والقواميس العربية وقسم المناهج وقسم النحو والصرف وقسم الآدب العربى وقسم الشعر العربى وقسم الدراسات الإسلامية وقسم الفلسفة وقسم التاريخ وقسم الجغرافيا وقسم اللغة الإنجليزية وقسم اللغة الفرنسية وقسم التراجم وقسم علم النفس وقسم المكتبات والمعلومات.. وغيرها من الأقسام الهامة التى تخدم الطلاب والباحثين بجامعة أسوان.

تطور كبير فى مكتبات جامعة أسوان
تطور كبير فى مكتبات جامعة أسوان

وتعتبر مكتبة كلية الآداب بجامعة أسوان من أكبر المكتبات بجامعة أسوان ومكتبة كلية الآداب بجامعة أسوان ترحب بكل القراء والباحثين.

 الأقسام الموجودة بمكتبة كلية الآداب
الأقسام الموجودة بمكتبة كلية الآداب

 
جانب آخر
جانب آخر
جانب من المكتبة
جانب من المكتبة


دعم المكتبة بكافة الكتب والدوريات العلمية
دعم المكتبة بكافة الكتب والدوريات العلمية


مكتبة كلية الآداب بجامعة أسوان
مكتبة كلية الآداب بجامعة أسوان

 

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