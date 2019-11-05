وفد جامعة أسوان يتوجه للبرتغال لبحث سبل توثيق التعاون الأكاديمى

أسوان - صلاح المسن - عبد الله صلاح

توجه اليوم، وفد من جامعة أسوان، برئاسة الدكتور أحمد غلاب رئيس جامعة أسوان، والدكتور ماجد الجبالى، رئيس قسم اللغة البرتغالية بجامعة أسوان، للبرتغال، لبحث سبل توثيق التعاون الأكاديمى بين مصر والبرتغال.

وقال الدكتور أحمد غلاب - فى تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء- ، إن وفد جامعة أسوان سيلتقى رئيس جامعة بورتو لتجديد وتطوير بروتوكول التفاهم المُوقّع فى 2016 بموافقة وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، وذلك بحضور عادل الألفى سفير مصر فى البرتغال، وعمرو شكرى، قنصل مصر، والدكتور ماجد الجبالى رئيس قسم اللغة البرتغالية بجامعة أسوان.

يستهدف اللقاء دعم فتح باب التقدم لعمل ماجستير فى تخصص اللغة البرتغالية و آدابها ودعم الأبحاث العلمية المشتركة والترويج للسياحة العلمية فى مصر. ويوم 6 نوفمبر يلتقى وفد جامعة أسوان والسفارة المصرية برئيس جامعة أفيرو، لبدء إجراءات توقيع بروتوكول تعاون فى مجال مصايد الأسماك تحت إشراف الدكتور خالد أبو الفضل من جامعة أسوان، والدكتور أرتور سيوفا من جامعة أفييرو وكذلك للعمل على دعم الأبحاث العلمية المشتركة فى اللغة البرتغالية وآدابها.

أضاف الدكتور ماجد الجبالى أن سفير مصر فى البرتغال عادل الألفى سوف يقيم مأدبة عشاء يوم 7 نوفمبر لوفد جامعة أسوان وعدد من القيادات الجامعية البرتغالية، ويختتم وفد جامعة أسوان زيارته للبرتغال يوم 8 نوفمبر بلقاء رئيسة الصندوق البرتغالى لدعم البحث العلمى والتكنولوجى، لبحث إمكانات تمويل مشروعات مشتركة فى مجالات تطبيقات الحاسب الآلى والبرمجة.

جدير بالذكر أن العلاقات المصرية البرتغالية تشهد زخما كبيرا بعد زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى للبرتغال، وزيارة رئيس البرتغال مارسيلو دى سوزا لمصر.