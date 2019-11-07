حزب العمال يتعهد بزيادة الإنفاق لإعادة بناء بريطانيا

رويترز

قال جون مكدونيل وزير مالية حزب العمال الذي يقود المعارضة في بريطانيا إن الحزب سينفق 400 مليار جنيه استرليني (514 مليار دولار) خلال عشر سنوات لإحداث "تحول لا رجعة فيه بميزان القوى والثروة" لصالح الطبقة العاملة إذا فاز في انتخابات الشهر المقبل.

وتشمل الخطة المعززة، لوزير المالية المفترض بالحزب ذي التوجهات اليسارية، إنفاق 150 مليار جنيه استرليني يقول إنها لازمة للاستثمار في المدارس والمنازل والمستشفيات.

وندد وزير المالية ساجد جاويد بالخطة ووصفها بأنها من "اقتصاديات الخيال" بينما هيمنت المعركة بشأن مستقبل خامس أكبر اقتصاد في العالم على اليوم الثاني من الحملات الانتخابية في انتخابات عامة تُجري يوم 12 ديسمبر كانون الثاني ويصعب التكهن بنتائجها.

وسيتوجه كل من جاويد، من حزب المحافظين الحاكم، ومكدونيل إلى شمال إنجلترا للترويج لبرنامج حزبيهما، واضعين نصب أعينهما مقاعد منطقة يشعر كثير من ناخبيها أنهم يواجهون ضغوطا جراء خفض الاستثمارات‭‭‭‭ ‬‬‬‬وتراجع الصناعة على مدى عقود.