حبس عاطلين لتزوير مؤهلات دراسية وأوراق حكومية بالإسكندرية

الإسكندرية أسماء على بدر

قررت نيابة الرمل ثان بالإسكندرية، حبس عاطلين 4 أيام علي ذمة التحقيقات، بعد اتهامهما بممارسة نشاط إجرامى فى مجال تزوير المحررات الرسمية وبيعها لراغبي التعامل فيها، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ علي المضبوطات.

تلقي اللواء أشرف الجندي، مدير أمن الإسكندرية، اخطار من ضباط إدارة البحث الجنائى بقطاع الأحوال المدنية، يفيد بورود معلومات سرية بقيام عاطلين لديهما معلومات جنائية مسجلة، مقيمان بالإسكندرية وكفرالشيخ، بتكوين تشكيلاً عصابياً تخصص فى ارتكاب جرائم تزوير الأختام والمحررات الرسمية واصطناع مؤهلات دراسية جامعية واستقطاب راغبى الحصول على تلك المؤهلات لاستخراج بطاقات رقم قومى مُثبت بها المؤهلات المزورة نظير مبالغ مالية.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، تم إلقاء القبض عليهما بمسكن أحدهما بدائرة قسم شرطة ثان الرمل.

وبتفتيشهما عثر بحوزتهما على 14 خاتم شعار الجمهورية "مزورين" تقرأ بصمتهم لبعض الجهات الحكومية - طابعة ليزر ألوان - جهاز ماسح ضوئى - 2 جهاز كمبيوتر - كمية من الأدوات والمستندات والاستمارات المستخدمة فى عملية التزوير- مبلغ مالى.

وبمواجهتهما اعترفا بنشاطهما الإجرامى، وأضافا بأن المبلغ المالى من متحصلات نشاطهما الإجرامى، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرر المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.