أمن الإسكندرية يضبط مسجلين لتزويرهما محررات رسمية

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسكندرية، أمكن ضبطهما بمسكن أحدهما بدائرة قسم شرطة ثان الرمل بالإسكندرية، وبحوزتهما 14 خاتم شعار الجمهورية "مزورين" تقرأ بصمتهم لبعض الجهات الحكومية - طابعة ليزر ألوان - جهاز ماسح ضوئى - 2 جهاز كمبيوتر - كمية من الأدوات والمستندات والإستمارات المستخدمة فى عملية التزوير- مبلغ مالى".

وبمواجهتهما اعترفا بنشاطهما الإجرامى، وأضافا بأن المبلغ المالى من متحصلات نشاطهما الإجرامى وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.