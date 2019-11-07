أمن الإسكندرية يضبط مسجلين لتزويرهما محررات رسمية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية من ضبط اثنين من العناصر الإجرامية بالإسكندرية لممارستهما نشاط إجرامى فى مجال تزوير المحررات الرسمية.
وأكدت معلومات وتحريات إدارة البحث الجنائى بقطاع الأحوال المدنية قيام شخصين لديهما معلومات جنائية مسجلة مقيمان بالإسكندرية وكفرالشيخ، بتكوين تشكيلاً عصابياً تخصص فى إرتكاب جرائم تزوير الأختام والمحررات الرسمية وإصطناع مؤهلات دراسية جامعية وإستقطاب راغبى الحصول على تلك المؤهلات لإستخراج بطاقات رقم قومى مُثبت بها المؤهلات المزورة نظير مبالغ مالية.
وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسكندرية، أمكن ضبطهما بمسكن أحدهما بدائرة قسم شرطة ثان الرمل بالإسكندرية، وبحوزتهما 14 خاتم شعار الجمهورية "مزورين" تقرأ بصمتهم لبعض الجهات الحكومية - طابعة ليزر ألوان - جهاز ماسح ضوئى - 2 جهاز كمبيوتر - كمية من الأدوات والمستندات والإستمارات المستخدمة فى عملية التزوير- مبلغ مالى".
وبمواجهتهما اعترفا بنشاطهما الإجرامى، وأضافا بأن المبلغ المالى من متحصلات نشاطهما الإجرامى وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
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